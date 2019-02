VIDEO: Entre florido lenguaje aprueba la Cámara de Diputados la “ley Taibo”

VIDEO: Entre florido lenguaje se aprueba la Cámara de Diputados la “ley Taibo”

Luego de una discusión plagada de palabras altisonantes entre el bloque PRI-PAN y Morena, la Cámara de Diputados aprobó con 303 votos la llamada “ley Taibo” que allana el camino para que el escritor Paco Ignacio Taibo II sea nombrado director general del Fondo de Cultura Económica.

Durante una hora, diputados de PAN y PRI argumentaron en contra de las modificaciones a la Ley Federal de Entidades Paraestatales que, antes de los cambios aprobados al artículo 21, establecía como requisito para ser director del Fondo “ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad”.

El cambio establece ahora “ser ciudadana o ciudadano mexicano”. Ello, porque el escritor es español por nacimiento y mexicano por decisión, es decir, luego de haber adquirido la nacionalidad mexicana.

Panistas y priistas sumaron 111 votos en contra; hubo 31 abstenciones, pero al final se impusieron los 303 votos del bloque Morena-PES-PT.

“Hoy vamos a aprobar una modificación pedorra para nombrar a un funcionario pedorro. Y aquí les dejo mi participación…doblada”, dijo desde tribuna el diputado priista Eduardo Zarzosa Sánchez, quien antes reclamó a los morenistas que no les gustara que se llamara ley Taibo.

“Entonces, ¿cómo quieren que la llamen? ¿Ley doblada?”, expresó. Ello, en alusión al dicho del propio escritor, quien al referirse a su nombramiento como encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica, expresó: “se las metimos doblada”. Un hecho que generó reclamos de legisladores federales e incluso retrasó en el Senado de la República el cambio a la ley, a petición de la senadora morenista Malú Micher.

El priista cuestionó que se haya hecho una ley a modo para que el escritor no tuviera escollos para su nombramiento. Lo que priva, dijo, es “que se hace porque yo lo digo, se hace por mis pantalones, pero no por razonamiento”.

“Ésta es una forma incongruente: ponen los bueyes delante de la carreta, cuando primero debieron modificar la ley y luego nombrar a la persona”.

El panista Juan Luis Preciado hizo explicita la molestia de los morenistas y les dijo desde la tribuna: “la ley taibo, les guste o no les guste, con o sin su voto, el señor ya se declaró al frente del Fondo”.

Luego agregó: “Y si sus dichos (de Taibo) no les lastiman, pero los dichos que lastiman al pueblo de México nos obligan, por lo menos, a levantar la voz y a dar un voto en contra”.

Pero si de dichos se trataba, el PAN no se quedó muy lejos del comentario que tanto se cuestionó a Paco Ignacio Taibo II. El diputado federal José Elías Lixa, antes de bajar de tribuna, lanzó otro dicho muy mexicano: “qué culpa tiene la estaca, si el sapo salta y se ensarta”.

El petista Gerardo Fernández Noroña dijo a los panistas que pueden ver la pobreza, robar al país o usurpar la Presidencia de la República, “y no se les mueve ni una pestaña. Pero no digan algo coloquial, mexicano, porque hasta de misóginos te tratan… pero no les digan pedorros porque entonces se sienten verdaderamente insultados”.

Esa oposición, remató Fernández Noroña, no nos sirve; aunque antes les recordó que Paco Ignacio Taibo II “es un mexicano ejemplar, un hombre cultísimo, un hombre que ha leído más que toda la fracción del PAN”.

El diputado por Morena Pablo Gómez recordó que “durante 10 años, tuvimos un expresidente que nunca escribió ni siquiera un artículo periodístico, pero que sus antecesores (sic) Salinas y Zedillo lo pusieron al frente del Fondo de Cultura Económica, fundado por Cosío Villegas, ése sí escribía”.

Gómez se refirió al expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, quien ocupó la dirección general del FCE, cargo que nunca se objetó, mientras que cuestionó que hoy la oposición sí rechace a un escritor que ha escrito más de 60 obras, publicadas en 28 países.

“Si se está objetando aquí el ser escritor para hacerse cargo de una editorial, es francamente una leperada que no se debe tolerar en una cámara de representantes del pueblo”, expresó Pablo Gómez.

Al final, el pleno aprobó con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones los cambios a la Ley de Entidades Paraestatales, la cual formó parte de la propuesta que el 15 de noviembre de 2018 fue propuesta por la senadora del PRD, Citlalli Hernández Mora, y se sumó a los cambios propuestos el 4 de diciembre de 2018 en la Cámara de Diputados por el también morenista Sergio Mayer Breton.

Con información de Proceso