Usuarios sugieren empleo a Vicente Fox tras decir que no tiene para comer (FOTO)

Hace algunas semanas, el ex presidente de México, Vicente Fox hizo polémicas declaraciones durante una entrevista para la cadena CNN en Español asegurando que después de haber de dejado de recibir su pensión no tiene ni para comer. Estas palabras causaron el enojo y la indignación de los mexicanos, quienes señalan al ex integrante del PAN como uno de los mandatarios más corruptos en la historia del país.

Usuarios de twitter encontraron el trabajo “ideal” para Vicente Fox luego de declarar que no tenía dinero ni para comer y fue entonces que los mexicanos editaron una imagen en donde aparece el guanajuatense como cerillito.

Trabajo “ideal” de Vicente Fox

En redes sociales, los usuarios continúan con las burlas en contra del ex presidente Vicente Fox tras haber dicho que no tiene dinero para ni para comer debido a la pandemia de covid-19; aseguró que vive al día y en su casa de Guanajuato vive muy limitado.

En palabras textuales del ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN): “Yo trabajo en el rancho y así hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. todo el dinero lo he metido a las fundaciones como vamos México, Centro Fox”.

Mencionó que difícilmente tiene para comer y aseguró que nunca en su vida ha robado; desde hace años asegura que su patrimonio lo hizo a base de trabajo y con una herencia que su padre dejó a él y a sus nueve hermanos.

También dijo que se vio en la necesidad de cerrar las tres fundaciones por posibles brotes de contaminación; detalló que atienden a 250 personas con discapacidad cerebral y por riesgo a su salud, de momento no pueden atenderlas.

Te podría interesar:Vicente Fox es la BURLA de Twitter tras decir que no tiene dinero ni para comer

Por estos motivos los usuarios de Twitter sugirieron que un buen trabajo para el ex mandatario sería trabajar como cerillito en un supermercado o tienda de autoservicios para ganarse la vida si es que realmente no tiene dinero como asegura.