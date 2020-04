Usuarios recuerdan a Vicente Fox como el presidente marihuano de México

Usuarios recuerdan a Vicente Fox como el presidente marihuan

El ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), y ex presidente de México, Vicente Fox, es recordado por los usuarios de Twitter como el mandatario marihuano del país. ¿cuál es la razón?.

Desde que dejó la presidencia de México, se ha visto envuelto en múltiples escándalos de carácter político y personales, incluso, su familia ha estado en el ojo del huracán por crímenes que han indignado a todos los mexicanos. También ha exigido la legalización de la marihuana en reiteradas ocasiones por ello es apodado ‘viejo marihuano’.

Vicente Fox, el presidente marihuano

No es novedad saber que el guanajuatense es duramente criticado por usuarios e incluso, por personas que estuvieron en el mismo partido político que él antes de ser presidente de México, y a consecuencia, ha sido bautizado con varios apodos no muy agradables.

Desde que terminó su administración como presidente, Vicente Fox ha exigido la legalización de la marihuana y su insistencia ha despertado sospechas de su posible adicción a esta planta.

Vicente Fox, ex presidente de México

Hace unos días a través de Twitter, el ex panista dejó ver su cultivo de cannabis, generando interminables críticas en su contra.

En el tuit de un usuario, se menciona que Vicente Fox es el presidente marihuano de México, y apodos similares también fueron escritos para Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, también ex mandatarios del país.

“No amigo Felipe Calderón es alcohólico, Vicente Fox es marihuano y Enrique Peña es Puto, esos eran nuestros presidentes ja ja ja ja”.

No Amigo Felipe Calderon es Alcoholico, Vicente Fox es Marihuano y Enrique Peña es Puto, esos eran nuestros Presidentes ja ja ja ja. — Roberto Bigos (@BigosRoberto) April 8, 2020

La publicación generó burlas en contra de los políticos, haciendo que los usuarios fueran a los perfiles de los mandatarios y escribieran críticas en sus últimas publicaciones.

Fox Quesada estuvo al frente de México durante el periodo 2000-2006 y durante ese tiempo, no se vieron cambios positivos en el país pues luego el mismo ex panista revelaría que no hizo nada en su administración, dejó que su gabinete estuviera al frente del país.