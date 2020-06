Usuarios piden a Anonymous exponer a Vicente Fox y a otros ex presidentes

Luego de la polémica información que filtró la organización Anonymous sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los mexicanos han pedido a los miembros del colectivo que expongan a Vicente Fox y a otros ex mandatarios del país, además de a ex funcionarios públicos.

En Twitter, se hecho una publicación que fue altamente apoyada en la que simulan “sobornar” a los miembros de Anonymous con tal de que se filtre información que incrimine a Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto e incluso a Javier Lozano.

Vicente Fox en peligro de ser expuesto

El usuario @rene_zitro publicó la imagen de un billete para aplicar “el soborno” al colectivo y que acepte dar información “interesante” sobre el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

“Hola #anonymus ¿Y si ya expones a Felipe Calderón, EPN, Vicente Fox, Javier Lozano, al PRI y al PAN?”.

Pese a que algunas personas en redes sociales aseguran que el próximo país que sigue en ‘hackear’ luego de Estados Unidos, no hay nada confirmado, pero los usuarios piden que de los primeros casos en investigarse sea el de Ayotzinapa, situación que tras varios años, sigue indignando a los mexicanos.

Durante el sexenio de Vicente Fox, se vivieron muchas injusticias y lo acusan de lograr un enriquecimiento ilícito con el que remodeló su rancho ubicado en Guanajuato y con el que presuntamente, habría conseguido buques petroleros de los que se mantiene actualmente por las millonarias rentas diarias que recibe.

¿Qué es Anonymous?

Anonymous es el seudónimo de un grupo internacional de ciberactivistas que tal y como su nombre lo indica son anónimos y pese a que no existe un organigrama sobre ellos, no existe ninguna jerarquía por lo que no son liderados por nadie.

Se encuentran distribuidos por todo el mundo y la misión por la que funcionan es realizar acciones de protesta en línea y cuando lo hacen, es de manera presencial pero con una máscara puesta que impide saber su identidad.