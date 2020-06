Urgen diputados del PRI medidas para garantizar acceso a vacuna contra Covid-19

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará el próximo miércoles ante el Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a ejercer todas las acciones necesarias para que la cura o vacuna contra Covid-19, una vez que esta sea desarrollada por la comunidad científica internacional.

El diputado priísta Enrique Ochoa Reza informó que su partido presentará una iniciativa para que se constituya una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, que permita garantizar la adquisición y distribución oportuna de las vacunas entre la población, y definir asimismo un protocolo de aplicación.

México debe asegurar acceso a vacuna contra Covid-19

A través de un comunicado, el legislador advirtió que México, a diferencia de países como China, Estados Unidos, Rusia, Israel y Alemania, no ha tomado la iniciativa para asegurar el abasto de vacunas para su población, pues no el país no cuenta con una estrategia que permita el acceso, previendo su accesibilidad.

La UNAM, junto con un grupo de científicos mexicanos, también trabaja en una vacuna contra Covid-19 que se encuentra en fase de prueba con animales

Señaló que sin una inmediata y acertada intervención, el gobierno dejará al país relegado a la cadena de acceso y distribución, en la que varios países ya se han puesto en fila, hecho que extendería por largas semanas, e incluso meses, la distribución en el país, con consecuencias desastrosas para la población y en el sistema de salud.

Ochoa Reza sugirió que de manera inmediata el Gobierno Federal haga público un plan integral para garantizar la vacunación, en el que se dé prioridad a los trabajadores esenciales y a las poblaciones vulnerables, para atender posteriormente al resto de la ciudadanía.

Diputadas y diputados del PRI hicieron hincapié en la necesidad de que las decisión para la gestión y distribución logística de la vacuna se basen en criterios científicos, y no en la improvisación y el sesgo político, y exhortaron la revisión de protocolos necesarios para que se cuenten con los accesorios médicos necesarios para su aplicación.