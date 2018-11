Urge reforma migratoria de Estados Unidos

En Estados Unidos es urgente exista una reforma migratoria que note a los migrantes que viven ya desde hace varios años con una residencia, para que puedan transitar libremente, porque la mayoría están aportando a la economía y está siendo productivo, expresó Larry D. Rubin, representante del Partido Republicano en México, presidente de la American Society of México y vicepresidente de la Concamin en Estados Unidos.

Puntualizó que fue el expresidente Barack Obama quien más migrantes expulsó en la historia de los Estados Unidos, “incluso mucho más que el actual mandatario”.

“Esta nueva legislatura tendrá que buscar una reforma migratoria que no hicieron los demócratas cuando tuvieron la oportunidad al dominar las cámaras”, dijo.

Expresó que lo que demostró estas elecciones es que la población quiere que los demócratas y republicanos trabajen de la mano, para llevar a cabo resoluciones y cambios legislativos que sean positivos para las donaciones, México y Estados Unidos.

“He tenido la oportunidad de trabajar con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el tema migratorio, el comercio y el crimen organizado, derechos humanos y por eso hay una gran oportunidad de hacer las cosas”, indicó.

Mesa de diálogo

Comentó que esta nueva administración tendrá la gran tarea de sentarse a dialogar, “porque la solución de los problemas no son de un lado o del otro, y menos va a llegar una solución apuntando el dedo, sino más bien sentarse para llega a cuerdos históricos, que les ayuden tanto a México como a los Estados Unidos para resolver sus problemas”.

Insistió que es urgente abrir nuevamente la posibilidad de una nueva Ley Migratoria, “no hay alternativa, Estados Unidos la necesita desde hace muchos años, pero no se ha llegado a una resolución, pero creo que ahora, que también los demócratas son parte importante del poder legislativo se tiene la oportunidad, por eso esperemos que si se aproveche, no para pelear demócratas y republicanos, sino para trabajar conjuntamente”.

Larry D. Rubin indicó en ese contexto la caravana hondureña que buscan un mejor porvenir en los Estados Unidos refleja una necesidad por los humanos de tener un mejor futuro, “lamentablemente los organizadores de estas caravanas no son personas que buscan el bien, sino aprovecharse del migrante pobre, que no tiene educación y les pintan un panorama que no es cierto, que va a ser fácil, no les dicen la realidad que es la trata, los raptos, las vejaciones y otras series de abusos a Derechos Humanos que van a tener en su recorrido”.

Indicó que lo que se debe hacer es disuadir estas caravanas, “porque hoy se dan 3 o 5 mil migrantes, pero quien nos dice que en un futuro sean caravanas de 100 mil o más centroamericanos y entonces si será una grave crisis humanitaria que en México, Guatemala y otros países van a sufrir y es ahí done hay que buscar una solución positiva, donde ambos gobiernos se sienten y que México sea la punta de lanza para el triangulo norte-centroámerica y busca una mejor solución para todos”.

Verónica Camacho