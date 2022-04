Unidad élite de la DEA en México estaba infiltrada: AMLO

Unidad élite de la DEA en México estaba infiltrada por delincuencia afirmó el presidente AMLO, luego de que se disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el combate al crimen organizado.

La unidad élite de investigación antidrogas, fue creada en la década de los noventa por la DEA con policías mexicanos y que operó durante 25 años, fue disuelta hace más de un año, debido a que había infiltrados de la delincuencia organizada.

En el marco de la conferencia matutina, el presidente de México López Obrador respaldó el cierre de la unidad élite y aseguró que se mantiene la cooperación con las autoridades de Estados Unidos, pero procurando que se respete la soberanía de México.

“Nosotros mantenemos cooperación, pero procuramos que se respete nuestra soberanía y antes, entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían", dijo

Asimismo, agregó: "Incluso fabricaban delitos, entonces ya saben que se puso orden, y se tiene cooperación pero con respeto a nuestra soberanía".

El mandatario mexicano destacó también desde el Palacio Nacional que incluso uno de los mandos de la unidad de investigación está siendo juzgado en Estados Unidos y descartó que se trate de Genaro García Luna.

"No, les falta información, eso fue hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, incluso que uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos.

El presidente de México, manifestó que "No investigan nada, nada más atacan, entonces, es buena la relación, pero con respeto, ya no es el tiempo en el que estaba Calderón y entraban y metían las armas, ya no es el tiempo de los operativos, como Rápido y Furioso".

