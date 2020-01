Últimos ex presidentes ¡tiemblan! podrían estar en el banquillo de los acusados, junto con García Luna

Podrían salir a relucir diversos ilícitos cometidos por ex presidentes, si García Luna se hace "testigo protegido" en EU.| Polem�n Tv





Lo que nunca se hubieran imaginado los otrora intocables ex presidentes de la República, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto de estar frente a un Gran Jurado penal en Estados Unidos, podría suceder, esto luego de que el ex “superpolicía” Genaro García Luna se declaró no culpable en la Corte Federal de Nueva York.

Como se sabe, después de una breve audiencia, ante la juez Peggy Kuo, en la Corte Federal de Brooklyn, el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna y quien fue director de la desaparecida Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en Estados Unidos.

Desde Salinas y hasta Zedillo, el ahora procesado fue director de Inteligencia del desaparecido CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), de ahí como Fox pasó a la Policía Judicial Federal misma que transformó en AFI y posteriormente la desapareció este mismo acusado por “corrupta”. Ya con Felipe Calderón fue nombrado titular de Seguridad Pública Federal.

En todos los casos, de acuerdo a testimonios de los que lo acusan le entregaron en ese tiempo millones de dólares, que según trascendió parte de ese dinero fue para financiar las campañas políticas de estos políticos.

Magnate internacional



Cabe destacar que en la administración de Enrique Peña Nieto, dejó de ser funcionario público, pero a cambio se convirtió en prospero empresario en materia de seguridad e incluso le vendió al mismo gobierno federal lo mismo que al de la CDMX, a cargo de Miguel Ángel Mancera, diversos programas en cantidades multimillonarias.

Para que no hubiera ningún obstáculo, siempre se adujo como siempre motivos de “seguridad nacional”, para que no hubiera obstáculos para la adquisición de estos sistemas, que por cierto todos ellos, según precisaron las autoridades, antes fueron adquiridos por el mismo gobierno federal cuando García Luna era titular de Seguridad Pública Federal a empresas extranjeras.

De ahí que de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, tanto las dependencias federales como el gobierno de la CDMX, realizaron diversas operaciones con las empresas de este personaje, quien a su vez trianguló recursos a cuentas personales de sus familiares.

Cabe destacar que diversos gobiernos estatales podrían también verse inmiscuidos en estas operaciones ya que varios de quienes fueron sus subalternos, ahora están en diversas entidades como altos funcionarios, tal es el caso de la titular de Seguridad Pública en e estado de México, Maribel Cervantes.ununcionario millones de duy postraci r las campañas polest de los que lo acusan le entregaron en ese tiempo millones de duy pos

Triste despertar

“Se veía pálido y un poco desaliñado”, vestía una sudadera gris y pantalones color caqui, se encontraba esposado, como en su anterior audiencia, narraron los que estuvieron presentes en su comparecencia.

En la audiencia estaban su esposa y sus dos hijos, quienes a través de señas le daban ánimos.

Los fiscales del caso, en tanto, demandaron mantener en prisión a García Luna debido a su “gran fortuna personal”, su reciente viaje a México en noviembre de 2019 y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango.

El acusado tendrá una próxima audiencia el 21 de enero, además cabe resaltar que se le negó el derecho a fianza, por lo que deberá continuar su proceso judicial privado de su libertad.

La familia des ex funcionario y sus abogados salieron del recinto judicial sin ofrecer declaraciones a la prensa, pero visiblemente afectados.

“No comentaremos nada por el momento”, dijo su esposa. La familia se veía más tranquila fuera de la Corte en Brooklyn, pero dentro estaban llorando, precisaron los presentes.

Sin conocerse el motivo, poco antes del inicio de la comparecencia de Genaro García Luna en la Corte Federal de Brooklyn hubo un cambio de juez, no fue Brian M. Cogan, quien llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera; sino quien leyó los cargos al ex secretario fue la juzgadora Peggy Kuo.

García Luna fue detenido el 10 de diciembre pasado y se le fincaron cargos por los delitos de conspiración del narcotráfico al recibir millones de dólares por permitir la introducción de toneladas de drogas al vecino país del norte y declaraciones falsas.

Pelos de la burra

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la prueba de que los líderes del narcotráfico tenían representante en las altas esferas del gobierno es el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

Ello luego de que en su mensaje con motivo del fin de año, el mandatario federal aseveró que en administraciones pasadas, líderes del narco como Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, preso en Estados Unidos, tenían tanto poder e influencia como el presidente de la República.

"Nada más esa prueba, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón). Estuvo con Fox, con Salinas y sí, viene de más atrás pues está acusado de proteger a una organización delictiva, esa es la prueba, falta que lo demuestren, falta, pero ahí está ese indicio", señaló López Obrador.

"Luego lo que es evidente es que cómo suele pasar en estos casos todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen, ora si que como decía mi finado paisano Chico Che ¿Quién pompó? ¿De dónde las casas y los departamentos?

"Y todo eso se ve normal, entonces a eso me refería, a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne porque eso es gobernar, no es que Guzmán Loera estuviese aquí en Palacio, en Los Pinos, pero tenía representantes en el gobierno, eso es gravísimo", añadió.

El jefe del Ejecutivo federal criticó que ante hechos como el de García Luna, la oposición se siga dando "baños de pureza", y dijo que aún espera que los que le pidieron enfrentar la violencia con más violencia le pidan una disculpa luego de saberse la colusión del ex funcionario federal con el crimen organizado.

"Yo dije aquí, y es cierto, el estoy esperando todavía que algunos ofrezcan disculpas, de que cuando estaba este señor García Luna en su apogeo llevaba a periodistas a sus centros de operación, tenían pantallas y salían del centro de operación de García Luna hablando maravillas. ¡Oooh! ¡Oooh, qué adelanto! ¡Qué avance tecnológico!", concluyó sobre el tema.

Aunque reconoció que debería matizar sus comentarios, el presidente López Obrador expuso que prefiere ser directo y "zarandear" a sus detractores pues para él es más importante la honestidad que la experiencia, "les mueve todo porque en su concepción, la honestidad es secundaria y lo importante es el profesionalismo y la experiencia".

En diciembre, García Luna fue arrestado en Estados Unidos por supuestamente haber recibido sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda identificó una red de empresas, dependencias federales y el gobierno de la Ciudad de México que presuntamente triangularon dinero a cuentas de García Luna (Ariel Velázquez).