Tunden en redes a Senadora de Nuevo León por llamar a su empleada "mi muchacha"

Marcela Luqué Rangel, senadora suplente de Nuevo León, del partido Movimiento Ciudadano, ha sido apodada en redes como "Lady Mi Muchacha", luego de publicar un mensaje en donde informaba sobre una situación que vivió su empleada doméstica, en medio de la pandemia de coronavirus.

"A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x [sic] COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q [sic] no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Y qué pagan? [sic]", escribió la funcionaria.

Tal comentario desencadenó toda una ola de críticas en contra de la senadora de Movimiento Ciudadano, por referirse a la empleada como si fuera de su propiedad, además de no haber asegurado a la trabajadora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para evitar dichos infortunios.

Movimiento Ciudadano se deslinda de "Lady Mi Muchacha"

Sin embargo, Luqué Rangel no se quedó callada y comenzó a contestar los malos comentarios, incluso hasta con groserías, lo que generó la reacción del organismo político del cual es parte, quien se disculpó por su forma de pensar, a través de un comunicado.

Las críticas a la senadora generaron la reacción de Movimiento Ciudadano. Foto : Cortesía.

"Movimiento ciudadano nuevo León reprueba las expresiones discriminatorias realizadas hoy por Marcela Luque Rangel a través de sus redes sociales", se lee.

"Desde la comisión operativa estatal de nuestro instituto político instamos a que Luqué Rangel a ofrecer una disculpa pública".

"Las expresiones de Luqué Rangel no representan los principios de ideales de movimiento ciudadano nuevo León, un instituto comprometido con el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas".

"Hoy reiteramos nuestro compromiso con la lucha por los derechos laborales de los trabajadores del hogar y en contra de toda precarización del trabajo doméstico", detallan.