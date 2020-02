Tulio Hernández, el político que le robó el corazón a Silvia Pinal

Tulio Hernández, quien era miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernador del estado de Tlaxcala de 1981 a 1987, fue uno de los grandes amores de la actriz Silvia Pinal.

Ellos eran una pareja sólida, sin embargo, el alcohol fue el causante de que su matrimonio que duró durante la gubernatura del entonces mandatario estatal, se quebrara.

"La gente nos quería mucho, hizo muchas cosas buenas pero Tulio fue cambiando al perder poder porque dejó de ser gobernador. No cambió para bien. Se hizo daño él solito", dijo Pinal.

El alcohol fue uno de los factores para que su matrimonio de años se desbaratara

Cabe mencionar que su boda se llevó a cabo poco después de la muerte de Viridiana Alatristre, hija de Pinal. La famosa, al respecto, comentó:

"Yo no quería casarme, no quería nada. Silvia no vamos a resucitarla, vamos a recordarla. Vamos a hacer un homenaje para ella y así fue. Fue muy difícil pero no había de otra, es algo que se queda contigo".

La primera actriz mexicana también indicó que Tulio era un gran gobernador, pues era un hombre muy inteligente y gran orador.

"Es muy simático, canta y baila, es el alma de la fiesta. Venía a las fiestas conmigo y se ponía a cantar y bailar. Mis hijos lo quisieron mucho", dijo.

Vida de Tulio Hernández y Silvia Pinal en una bioserie

Cabe mencionar que recientemente, se estrenó la bioserie de Silvia Pinal y ésta ha causado gran revelo por la manera en la que han sido representados algunos capítulos de su vida.

Y aunque no es tal cual el nombre del político, pues aún sigue vivo y representa un tema legal, prefirieron hacer referencia a él como Julio Fernández.

El programa es transmitido en el canal de las estrellas y, al parecer, ha tenido buena respuesta del público, sobre todo la relación que mantuvo con el exmandatario que, por cierto, acercaron a la famosa a la política.

