Trump revela que "le cae bien AMLO", aunque sea socialista

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió ayer a un mitin en Waukesha, Wisconsin, en donde aprovechó para abordar temas relacionados a la migración y recordó su relación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien se refirió con mucho cariño.

“Me cae bien el presidente, es un socialista, pero está bien. Eso no lo convierte en una mala persona, pero en este país sí tenemos unas personas verdaderamente malas”, expresó el ex mandatario.

Con respecto al tema migratorio, Trump detalló que durante su mandato, 28 mil soldados mexicanos fueron colocados en la frontera, a su solicitud pues México “no tenía otra opción, porque de lo contrario habríamos puesto aranceles por todos lados”.

En ese contexto, Trump expresó que “nunca había visto a alguien doblarse así”, pues aseguró que ante la negativa inicial del presidente López Obrador para el despliegue militar, él amenazó con imponer un 25% de aranceles a las importaciones.

Sobre el tema del narcotráfico, el magnate también señaló que durante su mandato, las cifras de violencia lograron disminuir históricamente.

Relación TRUMP-AMLO

AMLO y Trump revelan buenas relaciones

Durante su mandato, Trump criticó duramente al Gobierno de México y a sus habitantes, con discursos discriminatorios y hostiles, no obstante en 2020, cuando ambos presidentes se reunieron, parecieron disiparse estas acciones, no obstante Trump, hizo hincapié en el mal manejo de las fronteras y los migrantes.

En cierto punto de la relación, Andrés Manuel López Obrador, externó: "A mí me cae bien Trump, aunque es capitalista", agregando que "no vamos a permitir que nos traten como piñata. Nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros".

Mucho cariño y respeto

El cambio de discurso, pone a Trump como buen candidato

De acuerdo a la información recolectada por La Verdad Noticias,actualmente, varios especialistas han señalado que el cambio en el discurso de Trump, resaltando positivamente el actuar de México, se debe a la campaña que actualmente se encuentra desarrollando en Estados Unidos, a fin de regresar al poder.

