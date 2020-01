Tren Maya sin deuda, lista convocatoria en 5 de 7 tramos: AMLO

Tren Maya obra insignia de la 4a. Tranformación por arrancar.

El Gobierno Federal construirá con recursos públicos el Tren Maya para no heredar deuda, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Aquí no va a quedar deuda, tenemos los recursos, se va a financiar con presupuesto público”, enfatizó el primer mandatario.

“Costaba muchísimo el financiamiento, cuanto tiempo llevaría pagar, 30, 40 años pagando, ese es un invento de los tecnócratas. Nosotros ya tenemos las bases, se abre la convocatoria en los cinco tramos, estamos por lanzar la licitación definitiva para empresas nacionales y extranjeras”, recalcó.

De la misma manera manifestó que los participantes en la convocatoria, que tengan solvencia económica para no interrumpir la obra.

"A los empresarios nacionales y extranjeras, honestidad, responsabilidad, cumplimiento en tiempo, en presupuesto, porque hay malos antecedentes. Ahora la ventaja es que todo esto va a ser transparente y aquí vamos a ir viendo el desempeño de cada empresa, el 'Quién es quién en la construcción'”, reiteró.

Recordó que gobiernos anteriores dejaran endeudados a municipios y entidades federativas con la construcción de obras, como hospitales o torres administrativas cuyo costo se devenga en más de 20 años, lo que no es honesto.

Costos financiamientos

“Cobraban intereses elevadísimos y una obra que podría costar 500 millones, terminaban pagando 5,000, eso lo crearon los tecnócratas, hay hospitales que todavía se están pagando como el de Zumpango, el Estado de México, está pagando más de 200 millones de pesos durante 20 años”, criticó al señalar que esta forma de operar, compromete las participaciones de los estados y municipios.

“Eran muy malos negocios para la Hacienda Pública y buenos negocios para los empresarios, constructores con influencias en Hacienda, hablaban a los gobernadores para hacer hospitales, centros administrativos, una torre, 'te lo construye la empresa tal, te lo autorizamos de las participaciones', costaba mucho el financiamiento”, resaltó.

“Tenemos ya las bases para la licitación del Tren Maya en cinco de los siete tramos. A ver si se pone el plano, el mapa. Es importante que se sepa que ya se va a licitar en cinco tramos el Tren Maya.

“Estos cinco tramos que es: Palenque a Escárcega, este otro que es todo Campeche e Izamal-Yucatán que es el segundo… no, el tercero, uno hasta aquí, este es el cuarto, Tulum, y este es el quinto Tulum-Cancún. Son cinco tramos, quedan pendientes de Tulum a Escárcega.

“Ya tenemos los fondos, en efecto, se van a utilizar los fondos que antes se destinaban a la promoción turística. Se cobra un impuesto a los turistas.

Más turismo

“Ese impuesto en un 85 por ciento aproximadamente se utilizaba para el fomento turístico o supuestamente para el Fomento Turístico, y un 15 por ciento para Migración, que es lo que se está planteando. En promedio es una recaudación, un ingreso de ocho mil millones, esto va a ir subiendo porque afortunadamente están llegando más turistas.

“Cuando decidimos que no iba a ver este fondo… Porque hubo un mal manejo del fondo, no se utilizaba para el Fomento Turístico, sino para entregar publicidad a medios de comunicación, una cosa tan vergonzosa que no quiero recordarlo. Bueno, por eso se decidió que ese fondo se iba a utilizar para la construcción del Tren Maya.

“Hubo toda una campaña en contra, desde luego los que se sintieron afectados. Decían que ya no iban a llegar los turistas; se equivocaron, porque llegan más turistas, este año que pasó llegaron más turistas que el 18, hubo más ingreso por turismo que en los años anteriores.

"La mejor difusión es que el país en el mundo tenga buena fama y yo considero que en estos tiempos se ha fortalecido la imagen de México en el extranjero, entre otras cosas; además, la promoción turística la hacen las embajadas, los consulados, porque ese fondo se usaba para promover el turismo y tenían oficinas en varios países, ciudades del mundo, aparatos burocráticos, se iban los recomendados allá como las oficinas que tenía Economía, el llamado ProMéxico. Entonces, ya no hay esas oficinas, no hay esos gastos.

"Y, en efecto, este dinero es el que va a ayudar, no es todo, para el financiamiento del Tren Maya. Tenemos ya los recursos, no va a haber deuda, se va a financiar con presupuesto público, eso también informarlo (Ariel Velázquez).