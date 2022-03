Tren Maya sí tiene permisos de impacto ambiental: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, aseguró que el proyecto del Tren Maya sí cuenta con todos los permisos de impacto ambiental necesarios para su construcción.

Fue a través de un video que el presidente destacó la opinión favorable de ejidatarios y pobladores, de zonas por las que parecerá el tren, que apoyan la construcción.

“Sí hay permiso de impacto ambiental y hay consulta. La mayoría de la gente está a favor. Los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto aprobaron por unanimidad y tienen 100 mil hectáreas y aprobaron vender mil 200 hectáreas para el aeropuerto”, indicó el mandatario.

Así mismo el presidente de México señaló: “Sí se tienen todos los permisos de impacto ambiental y no sólo son los permisos, es una convicción, no vamos a destruir la selva, no somos iguales”.

AMLO asegura que cuenta con el respaldo de los pobladores

Miren la defensa de la gente al Tren Maya. Me llena de orgullo saber que nos queremos y compartimos los mismos sentimientos. Somos hermanos. pic.twitter.com/uWTT7gnqmj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 31, 2022

El presidente destacó no sólo la venta de las 1,200 hectáreas de ejidatarios del municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde se construirá el Nuevo Aeropuerto de Tulum, sino también indicó que en un ejido en Playa del Carmen se avaló el tren con la condición de cuidar los cenotes.

El mandatario reiteró que los ciudadanos tienen garantizado “que les va ir bien” con el Tren, el cual se espera sea inaugurado en 2023 con 1,500 kilómetros de vías.

En el video compartido en redes sociales pobladores destacan la gran coordinación que han tenido con las autoridades federales para evitar mayores afectaciones al medio ambiente. Incluso las personas entrevistadas que aparecen en el video hablar de los beneficios que tendrá el tren para el sur de México.

¿Qué es el Tren Maya y en qué consiste?

Se espera que conecte la península de Yucatán

Es un proyecto integral cuyo objetivo principal es lograr el desarrollo sustentable del sureste de México, pues fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y potencializará la industria turística de la misma

Además generará derrama económica e incrementará la conectividad en la península de Yucatán, permitiendo mover carga y pasajeros de una manera eficiente. Tras anunciarse la construcción del Tren Maya se ha dicho que carece de ciertos permisos, pero el presidente AMLO ha señalado que cuenta con los permisos necesarios.

