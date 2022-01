Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023, y agregó que el cambio en Fonatur fue para acelerar las obras, por lo que “a pesar de los pesares” y pese a todos los “obstáculos”, se pondrá en marcha.

Aunque nos pongan obstáculos, además, somos especialistas en brincar obstáculos”, refirió durante la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que el cambio en la titularidad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargada de la construcción del Tren Maya, se debió a que se necesitan funcionarios que estén en una supervisión permanente de la obra y que no estén perdiendo el tiempo en otras situaciones.

El presidente de México, Andrés manuel López Obrador dijo también que :“Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada. Y que se apliquen a fondo, es un poco el método de trabajo”.

“Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados”, refirió,

“Si no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México, un tiempo interesante, y está pensando que es la misma vida rutinaria del Gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo que una transformación es un cambio profundo”, puntualizó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, a mediados de enero, López Obrador anunció que Javier May, el entonces titular de la Secretaría de Bienestar, encargada de sus icónicos programas sociales, tomaría las riendas del Fonatur, hasta entonces dirigido por Rogelio Jiménez Pons.

López Obrador alabó las aptitudes de la titular de Energía, Rocío Nahle, y del general Gustavo Vallejo por estar al pendiente “día y noche” de los trabajos tanto en la refinería de Dos Bocas como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

