Tren Maya no se despojará a pueblos originarios de sus tierras, asegura FONATUR

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), dio a conocer, en voz su director Rogelio Jiménez Pons, algunos de los beneficios que habrá en los mil 440 kilómetros que, darán vida al Tren Maya, proyecto encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Beneficios del Tren Maya de AMLO

El titular de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, informó cuáles serán algunos de los beneficios y progresos industriales que se esperan con la llegada del Tren Maya en la zonas de Chiapas, Yucatán y Tabasco.

Entre los más destacados son, además de, la creación de pequeñas urbes y ciudades: servicios de logística como refrigeración de alimentos, centros de flete, infraestructura carretera, empaquetados de producción, recuperación camaronera, turismo de aventura, ecoturismo, pesca deportiva, parques agroindustriales cárnicos, forestales, de alimentos orgánicos, frutales, palma de aceite, aeropuertos de carga, talleres de mantenimiento de trenes, terminales de combustibles y de carga.

Tren Maya protegerá áreas verdes

FONATUR, señaló que, las construcciones que se harán para el Tren Maya, como son diversos centros comerciales, hoteles, etc., solo afectarán en un 30% la naturaleza, pues, el 70% de las áreas mantendrán la vegetación local.

Pueblos originarios no serán afectados

FONATUR, ha señalado que, los primeros en recibir los beneficios que dejará a su paso el Tran Maya, serán los dueños de las tierras, pues, las autoridades buscarán que, estos, puedan asociarse, para verse beneficiados con fideicomisos.

El gobierno de México, está buscando la manera legal en que los comuneros, ejidatarios y particulares no se vean afectados por el uso de sus tierras.

Así lo expresó, Rogelio Jiménez Pons: “Los propietarios no perderán sus tierras y no regresarán como sirvientes; a los pueblos originales indígenas no se les desplazará. Se les dará juego económico para que en el resto de sus terrenos continúen con usos y costumbres y produzcan comida orgánica; no habrá desorden en las nuevas ciudades que tendrán centros agroindustriales, de acopio y pequeñas unidades industriales”.

Además, enfatizó que, quienes, deseen invertir en el Tren Maya, deberán estar conscientes que se unirán a los dueños originarios de las tierras, pues, estos, no perderán sus derechos como propietarios originales.

Tren Maya ayudará a combatir la muerte infantil

También, señaló que, los beneficios del Tren Maya, combatirán la muerte de niños, pues, informó: “ONU-Hábitat dice que se debe abatir la mortalidad infantil considerablemente con los nuevos centros urbanos; en eso estamos, en buscar más bienestar para la gente que vive en la región”.

Distribución territorial para Tren Maya de AMLO

En los estados de Quintana Roo y Campeche, se utilizarán mil hectáreas para la estación del Tren Maya y 400 hectáreas, para los centros urbanos y de producción, de las 10 mil hectáreas que suman ambas entidades.

Además, agregó: “Solo Quintana Roo depende 100 por ciento del turismo; los otros cuatro estados no, pero cuentan con una fuerza agroalimentaria fundamental para atender los centros de consumo de la Riviera Maya, Cancún o Mérida, transportados desde el tren”.

Es importante, recordar que, también, se usará el aeropuerto de Palenque, el cual tiene 200 hectáreas de extensión, y que fue donado para el proyecto del Tren Maya.

Con información de Milenio.

