Tren Maya ayudará a promoción del turismo en la península

A pesar del recorte presupuestal a nivel federal al rubro del turismo, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina, indicó que se está trabajando muy de la mano con la Secretaría federal y con el Gobierno del estado, crear fórmulas y atraer más turismo con menor inversión.

“Vamos a tener que ajustar muchas cosas, sobre todo en el tema de promoción turística, pero creo que al final el Tren Maya, que hemos impulsado desde su inicio, va a desarrollar la promoción que nos va a hacer falta, que será una promoción a nivel península con el tema del mundo maya, que desde hace muchos años hemos intentado rescatar”, dijo.

Sin embargo, señaló que con el resultado del Tren Maya será hasta dentro de 3 o 4 años, por lo que mientras se tiene que buscar la forma para promocionar el estado de la mejor manera, y vengan más turistas, sin invertir tanto dinero.

“Tendremos que maximizar los formatos, antes se hacían cooperativas con la Ciudad de México, y que hoy será más difícil hacerlo, pero estamos trabajando juntos para que nos vaya lo mejor posible; en Yucatán se vislumbra un mejor turismo, y al final nos va a dejar una mayor derrama para todos”, indicó.

Mencionó que no existe una sobre oferta de hoteles, sino todo lo contrario, porque si no hay infraestructura no hay vuelos, no vienen los turistas, “esto va de la mano con la oferta y la demandas, hemos visto un incremento desde 2017 de mil 200 habitaciones con un 61% de ocupación, este año también se dio el aumento en el número de cuartos, que suman noches cuarto”.

Señaló que serán 13 mil habitaciones con las que cerrara el crecimiento hotelero, y que para el próximo año habrá alrededor de mil cuartos más.

Navarrete Medina expresó que en la Asociación, la promoción turística tienen cabida todos los hoteles, por lo que se ocupan para que todos los nichos de mercado crezca, tanto en el Centro Histórico, tema de bodas, los hoteles boutique, “y no solo a nivel ciudad, sino también en los municipios como Izamal, Valladolid, Ticul y donde las zonas turísticas ya se tienen una delegación y que se han convertido en polos turísticos”.

Cierre de año

El empresario turístico comentó que en cierre 2018 ha sido muy bueno, “mucho mejor que el de 2017”.

“Hemos estado 6 puntos arriba a diferencia del año pasado, por eso vamos a cerrar el año muy bien, más capacitados; la Asociación de Hoteles se ha preocupado por mejorar los servicios y también con un aumento de socios que ya suman 165, solo este año crecimos con 25 nuevos socios. Al final todo ayuda, porque todos estamos en la misma línea de traer a más turismo al estado”, indicó.

El Festival de la Trova

Al respecto de la derrama turística que generó el Festival de la Trova, el presidente de la AMHY, señaló que pese al poco tiempo de promoción que se tuvo, se tuvieron buenos resultados.

“El fin de semana que más bajo que se tiene registrado en octubre y hasta fin de año, es la semana 14,15 y 16 de diciembre, por eso cuándo nos preguntaron qué días eran los más convenientes para realizar este evento, dijimos que eran esas fechas”, expresó.

Explicó que se tuvo un buen número de visitantes, comparado con los años anteriores, principalmente por el turismo a nivel península “y algunos boletajes a nivel internacional”.

Señaló que fue in evento diferente al que habrá que hacerle modificaciones.

“En los próximos años será mejor, porque ya es momento de que en Mérida se tengan estos eventos nacionales e internacionales”, dijo.

Sin embargo, señaló que el Paseo de Montejo, sede del festival, ya es insuficiente, siendo una columna vertebral de comunicación entre el centro, el sur y norte de la ciudad, “son partes importantes que ya no se pueden estar cerrando, por la vialidad, por su cultura y turísticas”.

“Ya estamos preparados para tener un recinto especial como la Plancha, habrá que rescatar ese proyecto y tener un espacio donde la gente tenga un parque, una zona donde comer, leer, algo como el Central Park, en Nueva York, con un espacio para estos eventos masivos, que al final es un tema cultural, de esparcimiento, que deja una derrama turística, que promueve el destino; no solo es la pernocta que del momentos, sino lo que se proyecta durante la promoción de dos o seis meses previos”, señaló.

Destacó que parte de las propuestas que han hecho a las autoridades del estado, es que haya más eventos en los municipios, como Ticul donde ahora tiene la Feria de Navidad, que cuenta con eventos nocturnos, para que la gente se quede a dormir, creando una mayor derrama económica para todos los sectores.

“Este es el turismo que necesitamos desarrollar a nivel local, que al final detona en un mejor ingreso para la gente en los municipios, y es por ahí donde tenemos que trabajar este 2019 y que es turismo local, donde los yucatecos vamos a los municipios, que se había dejado de aprovechar”, mencionó.

Verónica Camacho