Tras video del CJNG, AMLO reitera que no declarará guerra contra la delincuencia

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que mantendrá su política de seguridad, sin declarar la guerra a los grupos de la delincuencia organizada, pero con acciones parejas y sin distinciones.

“Abrazos, no balazos”

“Yo sigo invitando a todos a portarse bien, a los abrazos y no balazos. Yo no coincido con la Ley del Talión, porque el ojo por ojo… nos vamos a quedar todos tuertos. Tenemos que convencer que es mejor la paz; la violencia no se apaga con violencia”, reafirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“El combate a los grupos delincuenciales se hará con inteligencia más que con fuerza y no se declarará la guerra”, destacó.

Lo anterior, en relación a la reciente difusión de un video donde se observan decenas de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. En dicha grabación, los sujetos muestran armas de grueso calibre y vehículos modificados.

Ante las expresiones que calificaban como “un ejército” a este grupo del CJNG, AMLO apuntó solo se observan 80 hombres armados, “son grupos de la delincuencia que existen en el país a raíz de que se abandonó al pueblo, es lo que nos heredaron”.

“Se fueron formando a partir de que imperó la corrupción y hubo impunidad. Es lo que nos heredaron, pero poco a poco, vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad, como se ha venido logrando, con inteligencia más que con fuerza. No vamos a declarar la guerra”, aseguró el mandatario.

López Obrador dejó en claro que no se prestará el espacio de la conferencia matutina para propaganda de grupos de la delincuencia, aunque “ya no pasa nada” por hacerlo, debido a que la población está muy consciente.

La democracia es garantizar el derecho a disentir. Conferencia matutina. https://t.co/BuCsRB7pOu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 20, 2020

“¿Por qué se tienen que hacer estas cosas?, para llamar la atención, porque la verdad el pueblo está apoyando y está respaldando al gobierno, y la gente está siendo atendida, y ya no hay impunidad”, añadió.