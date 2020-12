Tras renuncia de Romo, AMLO desaparece Oficina de la Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que su Gobierno prescindirá de la Oficina de la Presidencia, esto tras la salida de Alfonso Romo como su titular del día de ayer, como lo informó La Verdad Noticias.

"Ya no vamos a tener esa oficina porque él (Romo) me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar también para ahorrar", dijo en Palacio Nacional.

El mandatario anunció el miércoles la salida de Romo del gabinete presidencial.“Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”, explicó.

El presidente agregó que Romo seguirá siendo su principal enlace con el sector privado.Sobre el ahora exfuncionario, López Obrador aseguró que decidió respetar el deseo de Romo de ya no pertenecer a la administración federal.

"Somos amigos. Ayer nos vimos, comimos juntos y pues me va a seguir acompañando en algunas giras", indicó.

Desaparece oficina de la Presidencia

Por su parte, el ex funcionario público confirmó en entrevista con Azucena Uresti que solamente se hizo un acuerdo de colaboración por dos años, y como el periodo concluyó, volverá al sector privado. “No pasó nada.”

“Le dije al presidente que si no es mi vocación, no soy funcionario público, no entiendo al gobierno, yo soy del sector privado, de ahí soy, pero con mucho gusto te ayudo por dos años. Así lo convenimos, fue planeado desde el principio. No hay ninguna sorpresa, no hay pleito”, dijo ante las cámaras.

Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 2, 2020

Se informa que Alfonso Romo aclaró que tampoco hubo conflicto de interés alguno, ya que durante su gestión incluso “se cuidó de más”, y a pesar de todo, no se arrepiente de haber tomado la decisión de enlistarse en el servicio público.

En ese tenor, también afirmó que se queda con lo mejor de las críticas y en cuanto a su desempeño, la calificación la dejó en manos del pueblo de México y el sector empresarial y el gabinete, aunque sí aclaró que se trató de una de las tareas más satisfactorias de su carrera.

