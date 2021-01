Tras pretensión del INE de cancelar mañaneras, AMLO acusa censura

Luego de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova señalara que es probable que se suspenda la transmisión integral de las mañaneras durante las campañas políticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que de ser así, acudirá a instancias judiciales para combatir dicha decisión.

"Son dos cosas, primero acudir a instancias judiciales en caso de que haya una prohibición porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar, desde el punto de vista constitucional y legal. Y lo segundo, aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, en nuestro país no pueda hablar el presidente", dijo en rueda de prensa tranmitida por La Verdad Noticias.

Además, comentó que “como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar y realmente es una actitud de mucha intolerancia, cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación, cómo le quitan al pueblo el derecho a la información".

AMLO acusa censura del INE

AMLO añadió que durante su gestión no se usarán recursos públicos para financiar campañas electorales, ni se ejecutarán acciones que comprometan la democracia del país.

No hay ningún poder por encima del interés general. Conferencia matutina. https://t.co/oXtvClU4TT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 12, 2021

"Durante mucho tiempo se mantuvo una política fraudulenta, anti democrática en el país, pero nosotros no vamos a hacer nada que afecte a la democracia, por el contrario, la vamos a promover y significa que el gobierno no actúe en procesos electorales, que no se use dinero de gobierno".

Durante su conferencia matutina, López Obrador arremetió contra el presidente del INE y le pidió recordar que en años anteriores se quedó callado ante inconsistencias durante los procesos electorales.

"Que no se preocupe el director del INE, no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en la que hemos enfrentado las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque se ha hecho de la vista gorda ante fraudes electorales, violaciones a la ley, él por consigna entregaba candidaturas, registros para partidos, se quedó callado y nunca protesto", sentenció.

