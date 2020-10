Tras accidente, El Mijis confiesa que padece cáncer de próstata

El diputado local en San Luis Potosí Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, dio a conocer que desde hace más de un año ha luchado contra el cáncer, aunque no había revelado más detalles hasta hoy que dijo que es de próstata en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.

Y pese pese a las complicaciones que ha tenido durante todo este tiempo estaría cerca de erradicarlo.

“Tengo cáncer de próstata, pero ya avanzó. Me hicieron dos cirugías, pero ya de las cirugías salí bien y me harán unas quimios para erradicarlo totalmente”, reveló el legislador local que estuvo en el PT y ahora es más cercano a Morena.

Pese al tiempo que lleva combatiendo al cáncer, El Mijis había estado luchando solo pues había preferido no mencionar su situación a su familia por vergüenza y con la intención de no hacerlos sufrir, pero más tarde entendió que no fue la mejor decisión que había tomado.

“Por ignorancia, por tonto creí que el no decirle lo que me estaba sucediendo a mi familia no les iba a causar tanto dolor, pero al final de cuentas terminé causándole más de lo que yo pensaba evitarles.

Duré un año y meses guardando la noticia, pero desgraciadamente avanzó. Fui cobarde me causó sorpresa y no quería causarle dolor a mi familia y me lo guardé, fui a checarme, me hicieron las pruebas y me detectaron que ya estaba avanzado. Me da vergüenza reconocer que no quería que supieran lo que tenía, por eso me lo guardé, pero ya no pude más, agregó el diputado de San Luis Potosí.

Cabe destacar que este día, a su regreso de la Ciudad de México, El Mijis sufrió un accidente provocado por un trailer, pero por fortuna él y sus acompañantes salieron ilesos, y regresaba, de hecho, de un tratamiento de quimioterapia.