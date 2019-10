Tras accidente AMLO sugiere a reporteros ya no los sigan en sus giras

Luego del accidente presentado el pasado sábado en donde la camioneta en la que eran trasladados los reporteros que cubrían la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), terminara volcado y con 10 periodistas lesiones, el mandatario les hizo un llamado.

Este domingo, AMLO recomendó a los periodistas que no se arriesguen por llegar a los eventos, por lo que pidió ya no lo sigan, pues es mejor buscar alternativas para informar.

“Asumimos la responsabilidad y también dejar en libertar para que los que no puedan cubrir porque no tengan posibilidad de hacer, porque no haya condiciones, no se arriesgan, y que busquemos la manera de que se informe a la población con otros medios”, sostuvo el mandatario.

AMLO sostuvo que está descartado bajar el ritmo de las giras, esto luego del accidente carretero en donde resultaron heridos varios reporteros; señaló que quienes no puedan asistir que se queden en #CDMX. https://t.co/1TVaQESLQV

— POLÍTICO México (@politicomx) October 28, 2019

Asimismo, AMLO sugirió que los reporteros que cubren su fuente se queden en la Ciudad de México de lunes a viernes y que durante sus giras, sean los corresponsales que se encarguen de eventos, con el fin de salvaguardar su integridad.

“La mejor opción es que no puedan asistir, que se quede en la Ciudad de México de lunes a viernes y los fines de semana los medió que tiene corresponsales pueden cubrir”, detalló el mandatario.

De acuerdo al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Sonora, Guillermo Noriega, todos los heridos fueron llevados al Hospital General Rural 1 en Ciudad Obregón, para recibir atención médica.

Más tarde, añadió que ocho de los diez reporteros, estarán en observación; los otros dos restantes, serán sometidos a cirugía en cuanto su salud mejore, para evitar cualquier riesgo.

“El cuerpo médico de @IMSSSONORA nos informa que estamos listos para intervenir quirúrgicamente a los compañeros periodistas que necesitan alguna cirugía para atender sus fracturas. Estas se realizarán en cuanto su condición de salud sea la óptima."