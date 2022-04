"Traidores a la patria" legisladores que voten contra la reforma eléctrica: AMLO.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que los legisladores que voten en contra de la reforma eléctrica “se exhibirán como traidores a la patria”, por lo que les extendió la invitación a que piensen su postura respecto a la iniciativa.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador esclareció que no se trata de una amenaza o advertencia, ya que al contrario es una recomendación o consejo.

“En el caso de la reforma constitucional lo mismo, ahí andan haciendo lobby, le llaman sutilmente, pero también les digo a los legisladores, que lo piensen, porque se va a exhibir como traidores a la patria, que lo piensen, no es una amenaza ni siquiera una advertencia, es hasta una recomendación de buena fe, es un consejo”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Gobierno federal ya cuenta con protección básica: AMLO

El presidente resaltó que en caso de que la oposición vote en contra de la reforma eléctrica, el gobierno federal cuenta ya con la protección básica, después de que ayer la Suprema Corte de Justicia convalidó el cambio en la ley eléctrica.

“Desde luego si se asumen como representantes del pueblo, si no han internalizado que son representantes del pueblo o no les importa o eso nada más lo tiene por encimita, pues contra el cinismo y el cretinismo no hay nada que hacer, no hay nada que hacer frente a la hipocresía, pero no está demás, a nadie se le debe negar un consejo.

Si deciden no votar la reforma constitucional, que sepan que nosotros ya con la decisión de ayer, tenemos la protección básica que nos importaba”, mencionó el presidente López Obrador, quien celebra que "la gente defienda la iniciativa" a reforma eléctrica.

AMLO felicita a los ministros de la Suprema Corte

La Verdad Noticias informa que AMLO celebró la resolución de la SCJN sobre la Ley de Industria Eléctrica felicitando a los ministros y adelantó que la reforma se votará la próxima semana; sin embargo, afirmó que se siente tranquilo.

“Por eso felicitamos a los ministros, ministras, de la Suprema Corte. Qué viene con la reforma constitucional, tengo la información que la semana próxima se va a votar, pero decirle a la gente que estoy más tranquilo porque ya con lo de ayer salvamos a la CFE y garantizamos que no aumente el precio de la luz”, afirmó.

