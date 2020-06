Trabajadores de Vicente Fox participaron en marcha AntiAMLO

El sábado 30 de mayo se llevó a cabo un marcha ‘Anti-AMLO’ es decir, un movimiento en contra del presidente de México que fue duramente criticada por la manera en la que los inconformes lo hicieron, pues desde la comodidad de sus vehículos, a baja velocidad formaron una caravana.

Ahora en redes sociales se reveló que gran parte de las personas que asistieron a dicho movimiento, fueron trabajadores o funcionarios de los gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta del último ex presidente, Enrique Peña Nieto.

Vicente Fox y la marcha Anti-AMLO

Un usuario hizo pública esta información asegurando que los partícipes en la polémica marcha que indignó a millones de mexicanos, son ex colaboradores de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto quienes presuntamente habrían sido dados de baja de sus cargos por diversos delitos.

Se presume que los diversos actos de corrupción y desvío de recursos habrían sido las causas de los despidos de estas personas. La información ha sido apoyada por millones de personas que aseguran compartir dicho pensamiento.

Ex presidente de México, Vicente Fox

“La mayoría de los que asistieron a la marcha Anti-AMLO, trabajaron en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y EPN, pero desde octubre 2018 fueron dados de baja por corruptos y aviadores”.

La publicación de Twitter está acompañada del hashtag #SeLesAcaboLaRobadera y una polémica imagen, fue causa de duras críticas en contra del ex presidente de México pues algunas personas no descartan la posibilidad de que algunos de los ex mandatarios esté involucrado en dicho movimiento.

Te podría interesar:Vicente Fox fue EXPULSADO del PAN por apoyar al ex priísta Enrique Peña Nieto

Anteriormente, el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN) ha intentado ser partícipe de los pocos movimientos que se han llevado a cabo en contra del tabasqueño, pero ni siquiera los ciudadanos lo dejaron participar pues lo consideran uno de los peores presidentes que México ha tenido en la historia.