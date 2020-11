Toma de casetas se castigará como el huachicol: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se aplicará una estrategia para combatir la actividad ilícita, ante la irregular toma de casetas en el país, com o en Morelos y Sonora.

Detalló que dicha acción de amenazar a los automovilistas representa un robo al pueblo de México.“El que está en una caseta le está robando al pueblo”, dijo y agregó que muchos de los implicados en la acción irregular son vinculados a organizaciones, estas cuentan con malos antecedentes.

Explicó que la estrategia busca acabar con la toma de casetas tal como se ha combatido el robo de combustibles “huachicol”.

“Vamos a ir limpiando”, afirmó.

Detalló que durante esta semana dará a conocer los datos precisos sobre la toma de casetas, debido a que esto ha causado una fuerte pérdida de dinero.

El operativo de la Guardia Nacional para recuperar casetas tomadas en el país es permanente, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se le preguntó al mandatario en la mañanera sobre si el operativo se extenderá a otros puntos del país como ocurre en Sonora, en donde las seis casetas están tomadas y sobre si se trata sólo de una acción específica o permanente para recuperar el control.

Tomar casetas es robar: AMLO

“Es permanente, y vuelvo a hacer el llamado a quienes llevan a cabo estas acciones: es indebido, es ilegal, no hay razón, no se defiende ninguna causa justa. Es lucro, es como el huachicol, le roban al pueblo, no al gobierno, el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo”, dijo.

López Obrador aseguró a La Verdad Noticias que el operativo de la Guardia Nacional en las casetas, será similar al que se estableció para combatir el huachicol o el robo de combustible.

Vamos hacia adelante en la transformación enfrentando todas las adversidades. Conferencia matutina. https://t.co/yKYH4UjUtG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 16, 2020

“Eso no se puede permitir, vamos a ir limpiando. Seguimos combatiendo las tomas clandestinas todos los días y mantenemos abajo el robo de combustible, es lo mismo con las casetas”, indicó AMLO.

El mandatario precisó que al impedir que se cobre por el peaje en las casetas, ese recurso no ingresa a la hacienda pública que sería destinado para obras y programas de bienestar.

“El que está ahí cobrando y luego amenazando a automovilistas, algunos armados, muchos vinculados, por si no lo saben, los llevan a la caseta y les pagan, hay ejemplos de que los llevan para que estén ahí y les pagan. A lo mejor ellos no saben que hay organizaciones que tienen malos antecedentes y asaltan a los automovilistas”, dijo.

Te recomendamos leer:AMLO: La ira de un México que fue más fuerte que el temor al cambio

El presidente se comprometió a que en el próximo informe de seguridad, se darán datos amplios sobre la toma de casetas en México.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.