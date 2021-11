Titular de la Segob aseguró que Presidencia no tiene convenio con Emilio Lozoya

El secretario de Gobernación (Segob) comentó que la Presidencia de la República no tiene ningún convenio con el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien es el principal implicado en el caso de Odebrecht y Agronitrogenados.

El Gobierno de México indicó que los casos judiciales de Lozoya se encuentran siendo atendidos por la FGR y que no tiene nada que ver en los juicios, pues no es parte del litigio, aseguró el titular de la Segob en la conferencia matutina en Hermosillo, Sonora.

Por su parte, AMLO habló sobre la oferta que hizo Lozoya, el mandatario comentó que la reparación del daño no es suficiente, pues el político ofreció más de tres millones de dólares con la finalidad de que se retiraran los cargos en su contra.

Presidencia no tiene convenio con Emilio Lozoya

El político ofreció más de 3 millones de dólares por reparación de daños

López comentó que será Petróleos Mexicanos que decidirá si está de acuerdo en la reparación del daño que está ofreciendo el político, quien está en el Reclusorio Norte. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de administración.

El titular afirmó que no puede haber reparación de daños, si Petróleos Mexicanos no está conforme con el monto ofrecido. Por su parte, el abogado del ex director de Pemex, Miguel Ontiveros, comentó que ofrece pagar cerca de 3.4 millones de dólares.

Aunque Lozoya ha mencionado que no acepta la responsabilidad de los hechos imputados a pesar de que está gestionando la reparación del daño. Cabe mencionar que el ex director de Pemex se encuentra en prisión preventiva.

¿Quién es el ex director de Pemex?

Ex director de Pemex

Antes de su arresto y extradición a México en el 2020, Lozoya era reconocido por ser un economista con experiencia internacional, pues su trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial le abrió puertas con Peña Nieto.

En ese entonces Peña era gobernador de México. Por otro lado, es un economista y abogado con maestría en la Universidad de Harvard,fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Nieto.

Pero, en el 2017, se destapó que Odebrecht habría pagado más de 10 millones de dólares al político Emilio Lozoya en sobornos para poder ganar una licitación valorada en 115 millones de dólares en la remodelación de una refinería de Pemex.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!