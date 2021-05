"Tinieblas" se disculpa por no responder a pregunta sobre la comunidad LGBT+

Fue durante el "Debate chilango" de candidatos para la alcaldía de Venustiano Carranza en la CDMX, cuando el luchador y candidato "Tinieblas" se quedó en completo silencio al ser cuestionado sobre sus propuestas para la comunidad LGBT+.

Dicho acto se volvió viral en las redes sociales, pues muchos recriminan al luchador por no responder a un tema tan importante.

Ante el ataque que recibió por parte de los internautas, el luchador compartió a través de su cuenta de Twitter sus propuestas y disculpas para la comumidad LGBT+.

¿Qué pregunta dejó callado a "Tinieblas"?

"¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTTQ en la alcaldía?", fue la pregunta que se le realizó al candidato de Redes Sociales Progresistas, sin embargo no respondió a la cuestión.

"Es muy importante los recorridos que he hecho por toda la Alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer. Muchas mujeres se quejan porque no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger porque hay mucha inseguridad, hay madres solteras que no tienen que comer y eso es injusto, nosotros debemos de protegerlas, a las madres solteras”, respondió evadiendo el tema central por el que le habían preguntado.

La Verdad Noticias te cuenta que , tras enmudecer en el debate, usuarios y usuarias de redes sociales criticaron la falta de propuestas del candidato luchador.

Lanza propuestas para la comunidad LGBT+

Luego de presentar sus propuestas, los internautas se le volvieron a ir encima.

Luego de recibir cientos de críticas por su equivocada respuesta, el luchador presentó sus propuestas acompañadas de unas disculpas para la comunidad LGBT+, pues en palabras de él mismo, no escuchó con claridad la cuestión.

"Hace un par de días en el debate, la moderadora me preguntó acerca de mis propuestas sobre la comunidad LGBTTTIQ+, con toda honestidad les digo que no escuché la pregunta. Mi compromiso es integrar a las minorías en todos los programas de la Alcaldía, su participación y respeto.", citó a través de Twitter.

"Tinibelas" es uno de los tantos famosos y deportistas que buscan un puesto en las próximas elecciones, recalcando que éste último hizo la promesa de quitarse la máscara si resultara ganador.

