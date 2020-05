Tatiana Clouthier se opuso al nombramiento de Bartlett en la CFE en 2018

Tatiana Clouthier y su hermano, Manuel Clouthier, mostraron su desacuerdo con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de designar a Manuel Bartlett, hoy envuelto en un presunto caso de corrupción, como director de la CFE.

Tras el anuncio de AMLO de querer nombrar a Manuel Bartlett como director general de la CFE para combatir la corrupción en el sector energético, la reacción explosiva de Tatiana Clouthier y del resto de su familia no se hizo esperar.

Tatiana Clouthier: "había mejores opciones"

La que fuera coordinadora de la campaña que llevó a López Obrador a la presidencia aseguró que “había mejores opciones” para este puesto, generando uno de los momentos de mayor tensión en la relación entre el presidente y la ahora diputada federal.

En 2018, el nombre de Tatiana Clouthier sonaba como la próxima subsecretaria de Gobernación, por lo que de haber sido nombrada hubiera sido compañera de gabinete de Bartlett

En aquel momento, Tatiana también expresó que aunque la idea no fuera de su agrado, su papel no le permitía influir en las opiniones de AMLO, pues ella solamente podría emitir consejos, los cuales “en la vida no sirven” y “si sirvieran, tendríamos una institución que vendiera consejos”.

“Yo proveo información y el señor (AMLO) decide, y ya no soy coordinadora. No me ha preguntado mi opinión”, aseveró Tatiana, aunque poco después aseguró que no existía ningún pleito entre ella y Bartlett. Por el contrario, su hermano Manuel Clouthier arremetió fuertemente contra él.

Te puede interesar:Tatiana Clouthier comparte reflexiones sobre la obra de su padre “Maquío”

Manuel hizo una serie de comentarios en su cuenta de Twitter que dejaron ver que no estaba para nada conforme con el nombramiento de Bartlett, a quien constantemente se le ha señalado por sus vínculos con Carlos Salinas de Gortari, a quien el propio AMLO ha llamado “el jefe de la mafia del poder”.

No es "el reality de los clouthier"; es el reality de AMLO y Bartlett!!! https://t.co/nWUT5E4Upx — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) August 1, 2018

En 1988, Bartlett era secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, y se le señaló como responsable del fraude electoral que le dio la presidencia a Salinas de Gortari, una acción que fue motivo de múltiples actos de denuncia pacífica por Manuel J. Clouthier “Maquío”, padre de Tatiana Clouthier, y quien en esas elecciones también fue candidato a la presidencia por el PAN.