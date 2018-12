Tatiana Clouthier, se le revela a AMLO por Guardia Nacional

Tatiana Clouthier, quien es la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados y una de las personas más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó un cuestionamiento respecto a la Guardia Nacional que AMLO pretende crear y dejó el claro Clouthier que no quiere a militares en el control total del país en el futuro de sus hijos y de su familia.

En una reunión que había sido privada entre los diputados de Morena y Pedro Miguel Arce, quien es asesor de la Presidencia en la elaboración del Plan Nacional de Paz y Seguridad, Tatiana Clouthier Carrillo preguntó al funcionario federal y a sus colegas si estos aprobarían dicha guardia si quien fuera el presidente se tratara de José Antonio Meade, Ricardo Anaya o Felipe Calderón.

Clouthier aseveró que si dicha ley estuviera bien hecha y contara con sus contrapesos, entonces no tendría importancia de quién fuera el presidente de México.

“Cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país”, indicó.

“Me dice alguien: ‘es que es mando civil porque lo tiene el Presidente’; sí, pero la pregunta es: ¿si el presidente fuera Felipe Calderón, [José Antonio] Meade o [Ricardo] Anaya, ¿aprobaríamos esta ley? Esa es la ley que tenemos que aprobar: la ley en que no importa qué presidente esté al frente, que estaríamos dando la totalidad del mando, porque depende que está bien hecha la ley y tiene sus contrapesos para quien esté al frente”, recalcó.

Trascendió que en un audio, Tatiana Clouthier señaló que con el dictamen que pretenden aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con la forma en la que está redactado, solo se está “militarizando” al país y su presencia en las calles sería de manera permanente.

“Aquí está militarizado, es permanente; inclusive, le estamos dando el mando al presidente en el artículo 89 de la policía privada... ¿Perdón?, ¿dónde he oído eso? O sea, no le puedes dar todo el poder a un hombre, y no es Andrés Manuel o no, estamos hablando de que los hombres somos humanos y no solamente eso, nos podemos morir, ¿y si mañana sube Juan o Pedro o María? El tipo de ley que debemos tener es donde cualquiera puede estar al mando y yo me siento tranquilo, y para eso existen los pesos y contrapesos”, indicó Tatiana.

En dicho audio, se escucha que después de su intervención, Clouthier recibe aplausos por parte de sus colegas y remata diciendo: “como está redactado ahorita [el dictamen] es un peligro”.