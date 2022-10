Tatiana Clouthier renuncia a la Secretaría de Economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que Tatiana Cloutiher deja la secretaría de Economía.

En La Mañanera de este jueves, el mandatario federal dijo que, aunque le insistió a Cloutiher en no dejar la titularidad de Economía, tomó la decisión y se la hizo saber mediante un escrito.

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país, y respetamos su decisión. Insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía".

En presencia de la ex panista, López Obrador puntualizó que quiso hacer pública su renuncia para agradecerle su apoyo durante estos años de trabajo dentro del movimiento de la 4T.

“No puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia, pero, como lo hemos platicado, ella va continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país”, expresó.

Al hacer el uso de la voz, Tatiana Cloutiher leyó una y haciendo un símil con el béisbol, resaltó que el participar en el proyecto del presidente de la República fue “jugar en las ligas en Las Ligas Mayores”.

Sin dar mayores detalles de lo que motivó su renuncia al Gabinete, solo dijo “uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores”.

Con voz entrecortada y llanto, expresó “quisiera decir mucho más; sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es: Gracias. Gracias, una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento, y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y, sobre todo, por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar (…) Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori, receptivo, para ti y para Beatriz”.

Cloutiher Carrillo al acercarse al presidente, lo abrazó, pero López Obrador no le correspondió el gesto de amabilidad y se limitó a seguir aplaudiendo. Esta acción le fue cuestionada por la prensa, a lo que el político tabasqueño dijo no haberse dado cuenta de ello, pero manifestó que ese despiste no significa nada, y le mandó besos.

-Presidente usted no la abrazó, ella sí lo abrazó, usted no la abrazo”, se le señaló.

“Ahhh, miren –con la mano derecha y comenzó a enviar besos- para Tatiana que la quiero mucho”, dijo.

Dijo que seguramente este detalle sus adversarios lo van a tomar de pretexto para hacer críticas, pero indicó que no hay ningún trasfondo en la renuncia de Cloutiher Carrillo.

“No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresé, nuestros adversarios no van a estar conformes con nada”, acotó.

Ante la sorpresiva renuncia de Tatiana Cloutiher y la insistencia de los reporteros presentes en Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo informó que mañana viernes dará a conocer el nombre de la persona que la sustituirá.

Indicó que no lo revelaría el nombre de quien será el o la titular de Economía este jueves, por respeto a Tatiana.

“Por respeto a Tatiana vamos a esperar y mañana se va a dar a conocer quién va a sustituirla (…) Hoy no era conveniente, precisamente por respeto a ella. Hoy la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera”, dijo.

