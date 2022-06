Tatiana Clouthier rechaza estrategia de Texas para evitar el tráfico de personas

Tras la muerte de 53 migrantes a bordo de un tráiler que buscaba llegar a Estados Unidos de manera ilegal, La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier se manifestó a favor de una política migratoria que identifique a los grupos delictivos que se dedican a traficar y lucrar con las personas que buscan un futuro mejor.

En ese sentido, la legisladora, rechazó la decisión tomada por el gobernador de Texas,Greg Abott de incrementar el número de puntos de revisión sorpresiva de tráileres, que procedan desde México, ya que señaló que con estas medidas se pretende politizar una gran tragedia y afectar el comercio.

“Querer poner el dedo o el ojo en donde no está, me parece una medida equivocada, me parece que el gobernador de Texas se equivoca al querer politizar un tema de una tristeza como la que acaba de pasar. Creo que el problema estriba en otro lado y tiene que ver con

temas migratorios”, abundó Clouthier.

Finalmente, la secretaria dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador buscará solucionar esta situación en la próxima reunión con Joe Biden, su homólogo estadounidense.

Rescatan 20 tráileres con migrantes

6 mil migrantes han sido rescatados

Durante el primer semestre de 2022, un promedio de 20 tráileres fueron detectados en territorio mexicano transportando al menos a 6 mil migrantes, que fueron presentados antes las autoridades para ser deportados a sus países de origen, entre los estados con mayor índice de tráfico de personas se encuentran: Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, según la fuente consultada por La Verdad Noticias.

Luz verde para eliminar programa de asilo

Podrían eliminar el programa "quédate en México"

Este jueves se dio a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos, determinó que durante la administración de Joe Biden, se puede dar retroceso al programa migratorio “Quedate en México” que impulsó su antecesor Donald Trump en 2019.

Dicho programa tenía como objetivo obligar a los migrantes a esperar durante meses o años, la resolución de su situación legal para ingresar a Estados Unidos, esto en lugares sin protección alguna, cuestión que cambió cuando Biden asumió el poder, permitiendo la entrada a los migrantes en grupos reducidos y brindándoles asilo.

