Tatiana Clouthier pide a El Bronco no mentir; AMLO sí da recursos a Nuevo León

La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, pidió no dejarse engañar por los dichos del gobernador Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ de que a Nuevo León no le llega dinero del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora colgó un video en sus redes sociales y explicó que al estado sí le llegan recursos y de dos maneras: mediante los programas sociales y se libera otro monto a la administración. También afirmó que existe inversión.

"Hay muchas críticas que si viene suficiente dinero de la Federación a Nuevo León. A ver, hay muchas maneras en cómo entran los recursos pero te diré la manera de la cual nadie nos platica", dijo quien coordinó la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay 620,000 beneficiarios de distintos programas en Nuevo León que tiene recursos de la Federación ¿y saben cuanto recurso llega por esto? Más de 10,000 millones de pesos anuales, has escuchado bien. Son recursos que la Federación da de forma directa al ciudadano y otro recurso se le ha liberado al gobierno estatal para que pueda disponer de otra manera", sostuvo.&

Tatiana Clouthier informa apoyos de AMLO

Es la primera vez que Tatiana Clouthier, desde que se bajó de la candidatura a la Gubernatura, defiende los recursos que se han dado a Nuevo León. La legisladora federal enfatizó en su video que los ciudadanos no pueden dejarse engañar por lo que dice, reporta La Política Online.

"Es bien importante que no te dejes engañar. No todo lo que te dicen es, y siempre hay que escuchar varias versiones para poder hacer tus propias conclusiones. No te dejes engañar", dijo Clouthier.

El llamado de la morenista se da en medio de reclamos en contra de la Federación, específicamente en contra de Andrés Manuel López Obrador, por no entregar recursos a la entidad, así como por la desaparición de los fideicomisos. Los actores principales de las demandas son 10 gobernadores, entre ellos, Jaime Rodríguez.

"También existe inversión que viene del gobierno federal a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, hoy tenemos dos proyectos importantes que se están llevando a cabo de manera federal, uno de ellos es una gaza que se realiza rumbo al aeropuerto, la otra es una entrada por un par vial que viene desde la continuación de la Carretera de Saltillo hacia el estado de Nuevo León y entra por el municipio de San Pedro", sentenció.