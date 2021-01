Tatiana Clouthier se mantendrá aislada tras contagio de COVID-19 de AMLO.

Posterior a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informara que contrajo COVID-19, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier informó que esperará unos días más para realizarse la prueba de detección del coronavirus, destacando que "por responsabilidad me quedaré en casa".

"Me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día que el médico indica. Seguimos trabajando por la Patria", se lee en la publicación hecha en redes sociales.

Es preciso recordar que, la secretaria de Economía mantuvo una reunión con el presidente y empresarios de Nuevo León para crear un plan que generará empleos, esto lo dio a conocer la misma funcionaria mediante su cuenta de Twitter. En a publicación dijo que la junta se llevó a cabo posterior a la llamada que encabezó el jefe del Ejecutivo con su homólogo estadunidense Joe Biden.

Por su parte, Jorge Eugenio Guajardo González, miembro del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, declaró desde su cuenta de Twitter que el presidente cendó con “todos los empresarios grandes de Monterrey”.

Horas previas, en la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, AMLO convivió con el gobernador de la entidad, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”. Asimismo, estuvo en compañía del presidente municipal de Sabinas, el licenciado Daniel Omar González Garza.

Bajo ese contexto, Clara Luz Flores, candidata por Morena a la gubernatura de Nuevo León, así como Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, han informado que se realizarán un test de coronavirus luego de mantener contacto con el presidente López Obrador durante los últimos días.

La Verdad Noticias informa que, otros acercamientos que tuvo AMLO en los últimos días fueron con Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores; el empresario Alfonso Romo. Y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

