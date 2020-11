Tachan de machista al canal Once por preferir a Ackerman que Sabina Berman

El Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó este jueves que la escritora Sabina Berman y el académico John Ackerman decidieron de común acuerdo dar por terminada de forma anticipada la tercera temporada del programa 'John y Sabina', pero se sabe que en realidad es por sus marcadas diferencias públicas.

Esto se da luego de que Berman y Ackerman tuvieran diferencias en medio del programa de 'John y Sabina' en donde estuvo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Los conductores, como lo informó La Verdad Noticias, discutieron en Twitter sobre cómo Ackerman se ha apoderado del programa y decide toda la línea editorial, de acuerdo con Berman, aunado a que lo acusó ser un macho y tirano.

El Canal Once detalló que ya inició trámites para que ambos conductores tengan programas en solitario."Por otra parte, el Once informa que ha iniciado los trámites para contratar a John Ackerman a fin de que realice un programa de opinión el año próximo", indicó en un comunicado.

"Además, el Once y Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano han iniciado conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman", agregó.

¿Machismo en Canal Once?

El programa de John y Sabina consistía en que, de manera amena, ambos intelectuales debatieran temas de interés público en la compañía de algún invitado que tenga relevancia en el tópico a tratar; sin embargo, diferencias ideológicas entre Sabina Berman y Ackerman comenzaron a friccionar su relación. Este conflicto se vio manifestado, posteriormente, en la dinámica del programa.

A través de una entrevista realizada por Hernán Gómez para el canal de televisión La Octava, la escritora pudo brindar un poco de contexto al manifestar su punto de vista del problema.

“Bueno el problema es, precisamente, que lo conducimos los dos y que John decidió que no, que él lo conducía solo. Y no es solo […] Que mi coconductor me ceda y me quite la palabra, sino que es la línea editorial del programa lo que está en juego. A quien invitamos, que tema elegimos”, dijo la egresada de la Universidad Iberoamericana.

Ante este reclamo, Jonh Ackerman expresó en Twitter que fue él quien invitó a Sabina a Canal Once porque valora la pluralidad de voces y el debate informado; sin embargo, precisó que también la nota “cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Qué bueno que encontró una nueva pareja de mayor cercanía: Denise Dresser”, refirió.

