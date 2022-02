TEPJF rechaza modificar la boleta para la revocación de mandato de AMLO

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que no modificará la boleta que se utilizará en el ejercicio de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el empresario Gustavo de Hoyos Walther y la asociación civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico quienes impugnaron el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con el que se aprobó realizar la impresión de la boleta que se usará en la consulta.

Dicha boleta fue aprobada por el INE en octubre pasado, y en ella se muestra la pregunta que será utilizada en la consulta revocatoria.

La decisión de rechazar una modificación se definió por una mayoría de cinco votos, contra dos votos particulares conjuntos de la magistrada Janine Otálora Malasssi y del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

AMLO recomendó a la ciudadanía buscar un traductor

Cabe mencionar que, en la Mañanera de este miércoles 2 de febrero, el presidente López Obrador recomendó a la ciudadanía que se "busquen un buen traductor", ya que a su parecer la pregunta de la consulta está confusa.

"Quiero transmitir algo, a toda la gente. Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser ‘sí’ o ‘no’; entonces, pedirles a todos que busquen un buen traductor, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, porque es muy sencillo, debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan”, aseveró el mandatario.}

¿Cuál es la pregunta para revocación de mandato?

Ley Federal de Revocación de Mandato es oficial y con la resolución de la Corte, la pregunta que se hará el próximo 10 de abril será la siguiente:

"¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?", se lee en la legislación.

