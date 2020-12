TEPJF da razón a Marybel Villegas; Cutis y Pech ejercieron violencia en su contra.

Revoca Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) por juicio promovido por la Senadora Marybel Villegas Canché y ordena reconsiderar la sentencia en contra de Omar Sánchez Cutis y José Luis Pech Vargues por violencia política contra la mujer.

La Verdad Noticias infomra que, la Sala Regional Xalapa revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) que determinó la inexistencia de la violencia política en razón de género atribuida a un senador de la República y al síndico del Ayuntamiento de Solidaridad.

El Pleno de la Sala determinó que erróneamente el TEQROO centró su estudio en una sola frase para determinar que no existían elementos para constituir violencia política en razón de género en contra de la actora; no obstante que debió analizar en su conjunto las expresiones contenidas en la entrevista a fin de determinar si con ellas se acreditaba o no dicha violencia.

TEPJF: Cutis y Pech ejercieron violencia contra Marybel Villegas

En ese tenor, se consideró que, atendiendo al deber de toda autoridad jurisdiccional de juzgar con perspectiva de género, el TEQROO debió analizar la entrevista en su contexto, a fin de determinar si, en el caso, se actualiza o no la violencia denunciada por la actora.

Por tal motivo, se revocó la sentencia impugnada, para el efecto de que el Tribunal local analice la conducta objeto de denuncia y, en su oportunidad, emita una nueva determinación, en los términos precisados en esta ejecutoria.

En suma, en la sesión pública no presencial, por el sistema de videoconferencia, de este 30 de diciembre, se resolvieron un juicio ciudadano federal y un juicio electoral.

Ello, en cumplimiento al Acuerdo General 8/2020 de la Sala Superior del TEPJF en el que se precisan criterios a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos de la competencia del TEPJF, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

