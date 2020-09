TEPJF da la razón al INE y ordena bajar promocional de AMLO donde alude al papa

Con el plazo de transmisión de promocionales del segundo informe de Gobierno vencido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el recurso promovido por la Presidencia de la República en contra de la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó retirar el spot en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)en el que mencionaba al Papa Francisco y al evangelio.

Los magistrados confirmaron la decisión del organismo de adoptar las medidas cautelares para retirarlo del aire.

En sesión “privada” no presencial, los magistrados determinaron que no era procedente la difusión del spot -transmitidos el 24 y 25 de agosto pasados, en el que AMLOafirmaba que ayudar a los pobres no era comunismo, sino parte del evangelio. “El proyecto fue aprobado por unanimidad” confirmando los argumentos de los consejeros que integraban la comisión, en el sentido que involucra cuestiones religiosas no permitidas por la ley.

Partidos impugnaron ante el TEPJF

Conforme a la ley, los gobernantes tienen un plazo de 7 días antes y cinco días después del informe para difundir spots asociados, por lo que en su caso, la decisión del TEPJF ya no tendría ningún impacto en los hechos.

Spot de AMLO debe desaparecer

Los días 24 y 25 de agosto, con motivo del segundo informe de gobierno del presidente de la República se inició la difusión en radio y televisión del promocional denominado “TVC1952020”, en el que se hace alusión al Papa Francisco.

El 28 de agosto el PRD y el PAN presentaron quejas por la difusión de esos promocionales y pidieron que se analizara por los magistrados en un Procedimiento Especial Sancionador, pues se utilizan o se hace alusión a símbolos o imágenes de carácter religioso.

El 31 de agosto, la Comisión de Quejas del INE acordó aplicar las medidas cautelares consistentes en ordenar al presidente de la República y, por conducto de la Dirección General de Cinematografía, a las concesionarias involucradas que se abstengan de difundir el promocional.

En oposición, el 2 de septiembre, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo González, interpuso un recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador y señaló entre otros motivos que dicho spot no tenía la finalidad de influir en algún proceso electoral.