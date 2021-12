TEPJF confirma retiro de registro a Fuerza por México, PES y RSP

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que el Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas (RSP), desaparezcan en definitiva tras retirarles el registro.

Lo anterior debido a que no presentaron pruebas que comprobaran que la ciudadanía no les dio su voto por la pandemia o la violencia, y no porque simplemente su oferta política no les resultara atractiva.

La Sala Superior coincidió que no existen elementos suficientes que los llevaran a dejar sin validez una norma constitucional y, a su vez, ignorar la voluntad popular que decidió a cuál partido sí y a cuál no, darle su voto en las urnas.

Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe de la Mata Pizaña se sumaron a los proyectos que respaldaban que Redes Sociales Progresistas y el Partido Encuentro Solidario desaparecieran, y en contra de revivir a Fuerza por México.

Los magistrados concluyeron que buscar otra interpretación “es un falso dilema”, pues simplemente no lograron la votación necesaria para permanecer en el sistema de partidos políticos más allá del contexto de pandemia o de violencia.

Finalmente, con seis votos a favor y el magistrado Indalfer Infante Gonzáles en contra, la Sala Superior confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral con el cual decretó la extinción de Fuerza por México y el Partido Encuentro Social; por solo obtener 1.8 % de votación.

¿Quién creó Fuerza por México?

Fuerza por México fue un partido político mexicano existente entre el año 2020 y 2021. Fue fundado como una asociación civil en 2019 por Gerardo Islas Maldonado, antiguo miembro del partido Nueva Alianza y por Pedro Haces Barba, líder sindical.

Formalmente el presidente nacional de Fuerza por México es Ángel Gerardo Islas Maldonado, pero su líder real es el senador morenista Haces Barba. El 15 de diciembre de 2020 el INE aprobó la solicitud de la dirigencia de este partido para cambiar de nombre a “Fuerza por México”.

