TEPJF acuerda con INE realizar encuesta para definir presidente de Morena

Sin mayor discusión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirma el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se establece el procedimiento para realizar una nueva encuesta para renovar la dirigencia de Morena, para definir si el presidente del partido será Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo.

Y es que el organismo electoral desestimó las impugnaciones de Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky, y los supuestos agravios a sus derechos, por lo que ordena realizar una tercera encuesta abierta para renovar la dirigencia de Morena, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar al poder en su tercer intento como ya lo ha dicho La Verdad Noticias.

Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo en la lucha final por Morena

Primero, consideraron infundados los argumentos del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo quien advirtió que aplicar una tercera encuesta cuando obtuvo dos votos por encima de Mario Delgado, “vulnera su derecho a ser votado y a ejercer el cargo para el cual fue elegido”.

Habrá tercera encuesta de Morena

El proyecto presentado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincide con los argumentos que han expuesto las encuestadoras al afirmar que “el mecanismo estadístico de encuesta abierta no puede asimilarse a un ejercicio de votación mayoritaria que implica contar los sufragios para determinar a un ganador, pues se trata de un ejercicio estadístico realizado por expertos en la materia para que a través de preguntas realizadas a los militantes y simpatizantes, se obtuviera una muestra a nivel nacional que permitiera medir el porcentaje de preferencias”.

En una segunda queja, Porfirio Muñoz Ledo reclamó que la encuesta de desempate no contaba con reglas claras y no debieron participar las mismas encuestas que en los dos ejercicios anteriores, sin embargo, la Sala Superior confirmó los criterios del INE al sostener que no existen otras empresas con la capacidad y experiencia requerida.

También alegó que no existían reglas de topes de gastos o fiscalización de recursos, a lo que las y los magistrados hicieron referencia a sentencias anteriores en las que han dejado claro que no se contempla un periodo de campaña pero “de existir conductas que vulneren la competencia, el actor tendrá la oportunidad de efectuar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes”.