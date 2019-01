Suprema Corte tiene nuevo presidente; Arturo Zaldivar rinde protesta.

Fueron siete votos a favor, los que llevaron a Arturo Zaldívar a superar a Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, de manera que Zaldivar será el presidente de la Suprema Corte durante el periodo 2019-2022.

Arturo Zaldívar fue elegido por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el presidente en sustitución de Luis María Aguilar.

De esta manera, el nuevo presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rindió protesta a su nuevo cargo, comprometiéndose ante los jueces a la defensa de la autonomía del Poder Judicial.

Arturo Zaldívar, indicó que se iniciará un diálogo constructivo con el Ejecutivo y Legislativo y dejó en claro que la independencia de poderes no significa aislamiento, intolerancia o romper el diálogo.

“Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes: independencia no es aislamiento, independencia no intolerancia, independencia no es romper el diálogo. Mi compromiso con la independencia judicial lo avalan mis nueve años como ministro”.