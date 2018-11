“Superdelegados” están para “servir” a gobernadores: García Hernández

El coordinador de los delegados estatales del gobierno electo, Gabriel García Hernández, aseguró que éstos sólo están para servir a los gobernadores y a la ciudadanía y les aseguró a los hasta ahora inconformes que se respetará la autonomía de los gobiernos estatales.

“No hay superdelegdos, y no va haber controversia porque se va a respetar la autonomía y las atribuciones de los gobernadores, vamos a ir a servir a los gobernadores(...) El único mensaje a los gobernadores es que se va a respetar la autonomía y se va a trabajar con todos” expresó.

Al salir de una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su casa de transición en la Ciudad de México, García Hernández precisó que si las controversias que presenten los partidos de oposición tienen la razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encargará de validarlas.

“Está bien que se lleven los causes legales, es correcto, si les asiste la razón así será, pero creo que no han revisado bien el proyecto que llevan los delegados estatales van a coordinarse con la máxima autoridad y esa es el gobernador, así está establecido no va a haber problema, y pronto verán los resultados”, añadió.