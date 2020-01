Subsecretario de la SEGOB responde luego de un polémico mensaje en twitter

El Subsecretario de Gobernación (SEGOB) del Gobierno Federal, Ricardo Peralta, aseguró que el refrán que publicó por medio de su cuenta de Twitter fue a título personal y que de ninguna manera va dirigido a las víctimas de violencia en el país, quienes se manifestaron el domingo a las puertas de Palacio Nacional.

En una entrevista concedida a Radio Fórmula, Peralta señaló que los refranes son de origen anónimo, cuyo destinatario anónimo, afirmando de esta manera que dicho mensaje compartido en twitter fue a título personal y sin malas intenciones.

A chillidos de marrano, oídos de chicharronero.#Refran de #FelizLunes — Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) January 27, 2020

El Subsecretario se justificó por el uso del refrán afirmando que lo había utilizado el lunes 20 de enero en el título de su columna publicada en un periódico, con el fin de “hacerla interesante”.

Ricardo Peralta fue claro al indicar que este mensaje fue malinterpretado y aseguró que bajo ninguna circunstancia atentaría contra la libertad de expresión de las personas, aún cuando no esté de acuerdo, haciendo clara referencia a las manifestaciones. De igual forma, exigió que se respeto hacia su libertad de expresión.

“Nunca atentaré contra la libertad de expresión aún cuando las calumnias y difamaciones sean la obsesión de algunos personajes. Mi solidaridad siempre con las causas nobles y justas de mi amado México. #FelizInicioDeSemana”.

Peralta también respondió a las declaraciones de Denise Dresser

Como respuesta al comentario hecho por Denise Dresser, quien cuestionó lo escrito por Peralta en su cuenta de Twitter, el subsecretario de Gobernación aseguró que si pusiera otro refrán en sus redes sociales no significa que haga referencia a ella.

Nunca atentaré contra la libertad de expresión aún cuando las calumnias y difamaciones sean la obsesión de algunos personajes. Mi solidaridad siempre con las causas nobles y justas de mi amado México. #FelizInicioDeSemana — Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) January 27, 2020

Ricardo Peralta indicó que si compartiera el refrán “’La mula no era arisca, la hicieron”, no me se estaría refiriendo a ella de ninguna manera. De igual forma pidió disculpas por si alguien se sintió ofendido debido al mensaje que compartió.

¿Este es el posicionamiento del Subsecretario de Gobernación ante reclamos legítimos de las víctimas de violencia en el país? — Denise Dresser (@DeniseDresserG) January 27, 2020

El subsecretario también aseguró que seguirá expresándose en redes sociales a título personal, a pesar de desempeñarse como funcionario en la Segob.

“Todos los derechos son para todos en la Constitución, aunque seamos servidores públicos”.

Para finalizar, indicó que bajo ninguna circunstancia va a desdeñar a quienes se manifiestan y menos a las víctimas de la violencia, pero en cuanto al refrán que desató polémica en twitter dijo que “si a alguien le queda el saco, pues que se lo ponga”.

