"Súbditos del pejelagarto",Lily Téllez arremete contra senadores de Morena

La madrugada de este jueves, los senadores tuvieron una seria discusión, que finalizó con la aprobación del decreto en el que ahora la Guardia Nacional pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en tanto las y los legisladores desataron polémica, entre ellas la Senadora por el Partido Acción Nacional, Lily Téllez García.

Durante su mensaje, Téllez García fue interrumpida en múltiples ocasiones por los senadores que conforman la bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional, quienes le externaron que era una “traidora”.

Pese a que el senador priista Eruviel Ávila, que se encontraba en la Mesa Directiva del Senado, pidió silencio en el pleno, los inconformes siguieron provocando a la legisladora, por lo que aprovechó el uso de la voz, para referir que la bancada de Morena en el senado piensan y asumen su trabajo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en vez de enfocarse en los mexicanos, puesto que se aprobó una de las inciativas propuestas por el ejecutivo.

“Usted piensa y asume su trabajo solo para el presidente de la República. Yo no soy plurinominal, yo no le debo al presidente de la República estar aquí, se lo debo a los ciudadanos que votaron por mí y eso es exactamente lo que ustedes deberían de hacer. Les repito que ustedes son los súbditos del pejelagarto, angustiados, suplicantes por una reunión con el Presidente, aunque sea sin comida como dijeron por ahí”, expresó.

“Súbditos del pejelagarto”

Recordó que fue amenazada

Pero la situación subió de tono cuando, la legisladora del albiceleste les expresó, que eran súbditos del pejelagarto, pues desató la furia de los presentes, provocando más abucheos en la sala.

Por otro lado, Téllez García, aprovechó para encarar al senador de Morena, Héctor Vasconcelos, para referir que como miembro de la cámara de senadores tiene el derecho de expresarse, pues el funcionario había amenazado con demandar la por calumnias, difamaciones y daños a la moral, pues indicó que la legisladora cometió dicho actos en contra del presidente y por tanto a México.

A lo que esta contestó, que :“Ya sé que usted no es muy machito, pero se puso muy gallito y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me va a demandar. Lea por favor, entérese, infórmese de mi derecho de decir aquí las cosas.

Arremete contra senadores

Finalmente, en el clip difundido por el mismo recinto, se puede escuchar cómo arremete en contra de los legisladores de Morena, que conforman la mayoría en el Senado, diciéndoles que son un grupo de “agachados”.

“Son ustedes un grupito de agachados y les repito, sin una pizca de dignidad, preocupados tras las puertas de la locura del presidente, y son ustedes cómplices del pacto de Morena con el crimen organizado”, externó.

