“Su clasismo, racismo y desprecio al pueblo les afecta”: dice AMLO a opositores

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó a los opositores que el racismo, clasismo y el desprecio que sienten por el pueblo los está afectando, por ello les pidió que cambien sus estrategias políticas, esto luego que se revelaran los resultados preliminares de las elecciones 2022.

En su conferencia de prensa de este lunes 6 de junio, el presidente recriminó que políticos como Alito Moreno y el ex canciller, Jorge Castañeda, denigren a los más necesitados y a la ciudadanía que vota a favor de la Cuarta Transformación.

“El pueblo es mucha pieza. Lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero que ‘toda consulta causa honorarios’, pero deben hacer una revisión de su estrategia, les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo”, señaló el presidente en su conferencia de prensa de este 6 de junio.

Criticó a la oposición por "despreciar a los pobres"

El mandatario criticó la actitud "clasista y racista" de la oposición

El mandatario indicó que las actitudes que toma la oposición frente a la sociedad no les favorece, señalando que es el “fruto podrido de la política neoliberal” que se ha encargado de generar una desigualdad social en el país.

El mandatario criticó también a la oposición por apostar a políticas anteriores que se basaban en la manipulación de información y en el desprecio a los pobres, “negándoles el derecho a la justicia, a la democracia”

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

El mandato de López Obrador finalizará en 2024

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando casi 3 años y medio. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!