“Son muy buenos”, del Toro, Cuarón e Inárritu, pero mis ídolos son Luis Mandoki, Damián Alcázar y los hermanos Bichir: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los cineastas mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, como “muy buenos” y dijo que pese a que hay quienes desean que se pelee con ellos eso no pasará.

Al ser cuestionado sobre la nominación de estos directores a los Premios Oscar y si ha visto algunas de sus películas, como Pinocho, de Guillermo del Toro, el mandatario federal dijo que por tiempo no lo ha hecho, pero buscará un espacio.

En este contexto, reconoció no saber mucho de cine, pero señaló que ídolos son el director Luis Mandoki, los actores Damián Alcázar y los hermanos Bichir, a quienes calificó como “defensores de las causas justas”.

“Son muy buenos, muy buenos, y también pues quisieran que nos peleamos, pero no. Yo en cuanto a cine, que no conozco mucho, que mis ídolos son Mandoki, por ejemplo, como cineasta, y tengo dos ídolos actores, y bueno también mujeres pero Damián Alcázar ese es mi ídolo, ojalá y no lo vaya yo a perjudicar, actorazo, gran actor, además sensible, verdaderamente defensor de causas justas”, apuntó.

Sobre la molestia que han expresado algunos actores y directores por la falta de apoyo del gobierno federal al cine mexicano, el titular del Ejecutivo federal contestó lo siguiente:

-Se nominaron a los Premios Oscar estos mexicanos Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, y otro también cineasta mexicano, pero ¿cuál es su opinión sobre esta controversia de estos mexicanos sobre que no había apoyo para el cine mexicano?”, se le preguntó.

“Ahora hay algunos que actúan como defensores de derechos Humanos, del medio ambiente, de los niños de la calle, pero es pura faramalla, es auténtico, y luego Bichir, toda esa familia, son también muy respetados por nosotros porque son buenos actores y gente que lucha por la justicia”, respondió.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy