Sociedad Civil México: La Reforma Energética y las energías renovables

En Sociedad Civil México se discutió el tema de la Reforma Energética y las energías renovables, Ana Bertha Gutiérrez Coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) A.C, dijo que el Congreso no es el único espacio para el diálogo.

Manifestó además que a todos nos conviene estar hablando de energía y de estar hablando de un tema tan importante como el medio ambiente que también afecta nuestro futuro y el de las futuras generaciones y además tiene efectos inmediatos sobre la competitividad en México.

En la mesa de discusión, por su parte Nora Cabrera Velasco abogada y directora de la Organización Nuestro Futuro, organización comprometida con las agencias medioambientales, precisó que es necesario que se reconozca el derecho del ambiente sano a las energías limpias.

Sociedad Civil México discutió el tema de la Reforma Energética

México debe apostar por las energías renovables

“Es necesario que se reconozca el derecho del ambiente sano a las energías limpias, a las energías renovables y transición energética”.

al hablar sobre su partición en el Foro 20, Parlamento Abierto agradeció la invitación pero señaló que se trató de un debate donde hubo oídos sordos

“Fui a un debate de oídos sordos, no hubo una retroalimentación real sobre lo que yo estaba comentando. El planteamiento central de lo que yo estaba diciendo es que la transición energética estaba en el sector eléctrico y no está planteada en la reforma constitucional y que yo no veo cual es el plan y la viabilidad de esa transición energética”.

Por su parte, Oscar Ocampo, coordinador de energía en el IMCO quien tiene amplia experiencia también en el tema energéticos como temas de comercio exterior y la reglamentación del Tec-Mec, al hablar sobre la Reforma Energética dijo que con esta

lo que hace es cerrar la participación a otros actores que no sea la Comisión Federal de Electricidad en la generación eléctrica.

“Lo que requiere como cualquier país del mundo, requiere de que todos vivamos y todos inviertan en energías renovables, aquí la clave es la inversión en energías como solar, energía eólica, energía aeronáutica; se necesitan todas las inversiones que vengan del estado o vengan de los privados. Lo que se hace es cancelar en los hechos la participación privada, lo estamos reduciendo a un solo actor”.

Asimismo, añadió que cuando uno se concentra en un solo actor nadie, ninguna empresa en ningún lugar del mundo tienen la capacidad de inversiones que se requieren en este sentido, se requiere inversión de todos lados, se requiere que todo mundo ponga de su parte en este sentido para que México sea un gobierno comprometido con el cambio climático”.

