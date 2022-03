Sociedad Civil México: Diálogo con Partido Libertario Mx

En Sociedad Civil México durante el diálogo con Partido Libertario Mx, los participantes hicieron un “Recuento de los daños” de la presente administración. En relación al tema Oswaldo Ríos Medrano periodista potosino de Quadratín, opinó que desde hace 17 días que tronó la bomba de José Ramón López Beltrán ha sido un tema recurrente y ha sido un desestabilizador bien potente de la cuatro T.

“Les comentaba que desde hace 17 días, que salió el jueves de Latinus el tema de la de la ‘Casa Gris’ de José Ramón ha sido un desestabilizador enorme para el presidente, todo eso se engloba en temas de pérdida de democracia”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, agregó que hay posiciones cada vez más fuertes del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y de toda su camarilla que quieren formar un frente cada vez más duro, cada vez más tirado a la tiranía.

“Hay cada vez con más controles, cada vez con menos rendición de cuentas, cada vez más opacos”, apuntó.

Por su parte, sobre el tema Daniel Muñoz dijo que no se debe quitar la mano del renglón y de la herida que es la corrupción de la familia del presidente para que se dejen de gastar recursos públicos.

“Que se dejen de utilizar los impuestos de maneras estúpidas, tienen que aprender que en la corrupción, no se le felicita a los políticos, no se les aplaude y los ciudadanos no son una muchedumbre para platicar. Ellos son nuestros empleados, nosotros no somos sus aplaudidores”, manifestó.

Otro de los participantes, de Sociedad Civil México que aparece en redes sociales como Eljure, señala que en México todavía no sabemos lo que si queremos, o sea, ya sabemos lo que no queremos, pero no que no sabemos hacia dónde queremos ir.

“ Pienso que el principal problema de México no es el residente del Palacio, él es, sólo la cara de un problema mayor, más profundo, como como un monstruo de 7 cabezas donde vas a cortar una y va a salir otra”, dijo durante el diálogo con Partido Libertario Mx en Sociedad Civil México.

