"Sin el INE el país retrocede 20 años": Adrián Lebarón

Adrián Lebarón se suma a la defensa del INE

El activista mexicano Adrián LeBarón participó desde León, Guanajuato en la movilización convocada a nivel nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), un día antes dijo que su participación es para crear conciencia entre los ciudadanos de la importancia de salvar a las instituciones.

“No podemos cruzarnos de brazos cuando estamos viendo que se pretende atentar con la vida democrática del país”, señaló.

Durante la manifestación de este domingo 13 de noviembre, al pronunciarse sobre el tema del INE Adrián LeBarón, dijo que si se aprueba esta reforma, estaríamos retrasando al país unos 20 años, y eso no lo podemos permitir, no somos cangrejos para caminar hacia atrás.

“Ya se han logrado muchas cosas como para arriesgarlas, como para recortarlas así porque sí”, enfatizó.

Añadió que el debate siempre es bueno, y más cuando hay tantas voces escuchando y atendiendo. Así que si la reforma propone eliminar al INE, porque no mejor proponemos cosas buenas cosas que sí le importan a la gente:

Una reforma electoral que sirva debe, garantizar que ningún criminal, ninguno, vuelva ni siquiera a aspirar a un cargo público.

Esos criminales llegan para servir a los cárteles, que son los que llegan a usar el poder para seguir sembrando el terror, para adueñarse de los territorios.

Pero, en segundo lugar, hay candidatos buenos, íntegros, gente que son honorables, a esos el gobierno los debe de cuidar.

Ya estuvo bueno que las elecciones se conviertan en terrenos de batallas, donde sepamos que seguramente a más de uno lo van a matar sólo por no representar los intereses de los criminales.

“Que bueno que salimos hoy a defender al INE, porque demuestra que cuando queremos nos podemos unir, porque si algo me ha enseñado la vida es que no hay causas ajenas, que lo que te afecta a ti me afecta a mí”, manifestó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, LeBarón dijo que es hora de defender nuestro legado, nuestra historia, nuestra identidad. “Defender al INE va más allá que defender una institución, es defendernos a todos nosotros del abuso de poder de unos cuantos”.

