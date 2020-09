Sin Esteban Moctezuma, Morena perdería gubernatura de San Luis Potosí

Debido a que no se define si va o no por la gubernatura de San Luis Potosí, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán que lideraba todas las encuestas por Morena, ahora no fue medido por la empresa Massive Caller, con el que el panista Xavier Navas se encuentra arriba.

Moctezuma Barragán aseguró que permanecerá al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aunque reconoció que “sería un honor, sin duda para mí ser gobernador de San Luis Potosí”, de donde es originario y que renovará su gubernatura para el próximo año.

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por la empresa Massive Caller en el mes de septiembre, con respecto a las preferencias electorales para las elecciones a gobernador de San Luis Potosí, el panista Xavier Nava Palacios se sitúa arriba en la intención del voto.

Si bien el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador está arriba en las preferencias como partido, en las mediciones entre los posibles candidatos el panista Nava Palacios obtiene los porcentajes más altos, con variaciones de acuerdo con los que pudieran ser postulados por Morena.

¿Perderá morena?

En la pregunta ¿Quién debería ser el candidato a gobernador de San Luis Potosí? en el caso del PAN Xavier Nava obtuvo 30.9 puntos porcentuales, Octavio Pedroza Gaitán alcanzó 22.2; Rolando Hervert 11.8; Sonia Mendoza 10.3. A la misma pregunta, en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, Juan Ramiro Robledo Ruiz obtuvo 19.8 por ciento; Leonel Serrato Sánchez 11.9; y Gabino Mendoza 6.9 % y ya no aparece el nombre de Esteban Moctezuma Barragán, como anteriormente.

Con respecto a la pregunta ¿Por qué partido o candidato votaría usted?” en el primer careo Xavier Nava, por el PAN, obtiene el 24.3 por ciento; Juan Ramiro Robledo, por Morena, el 23.0: Gustavo Puente, por el PRI, 7.6 por ciento.

En el segundo careo (otros candidatos) Juan Ramiro Robledo, por Morena, obtiene un 23.5 %, Octavio Pedroza, por el PAN, el 22.2; Gustavo Puente, por el PRI, 8.6 puntos.

Un tercer careo, coloca a Xavier Nava con 24.4 puntos; Leonel Serrato Sánchez 20.5; Gustavo Puente 8.2 por ciento.

Finalmente, en otro careo, Leonel Serrato Sánchez obtendría 21.1 puntos si fuera el candidato de Morena; Octavio Pedroza 19.1 si fuera por el PAN; y Gustavo Puente 8.0 si fuera el candidato del PRI.