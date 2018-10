Simulación la elección petrolera: Carlos Chavez

Con planillas únicas y sospechas de simulación, se desarrollaron elecciones en las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (PEMEX), quienes votaron para renovar sus dirigencias.

Juan Carlos Chávez, disidente petrolero, denunció que trabajadores fueron amenazados para votar por planillas ligadas a Carlos Romero Deschamps.



En Guanajuato, el dirigente de la Alianza Democrática de Trabajadores Petroleros, Juan Carlos Chávez González, dijo que a pesar de que el voto es secreto, personal sindicalizado cercano al líder nacional Carlos Romero Deschamps inició con la estrategia de amenazar a los obreros para votar a favor de planillas oficiales.





De acuerdo con Chávez, esto ocurre en la Sección 24 con sede en Salamanca, donde trabajadores son amenazados para votar a favor de la planilla Grupo Renovador de Unidad Sección 24, que pretende reelegir como secretario general a Raúl Rodríguez Gutiérrez y a Fernando Pacheco Martínez como secretario del interior y acuerdos.



"Todo esta elección es una simulación, hay presión para que los trabajadores voten a favor de la planilla oficial que es el grupo que lidera Fernando Pacheco, no hay democracia, los trabajadores van a votar con temor para reelegir al grupo de Romero Deschamps", señaló.



En la Sección 24 contienden por la Secretaría General candidatos opositores como José Luis Monjarro Candelas que encabeza la planilla Todos Somos Uno; así como Mauro Antonio Acosta Flores quien lidera la planilla Grupo Transformación Sindical Petrolero.





"Ninguno de los candidatos opositores tiene posibilidades de ganar, el control de la Sección 24, como de todas en el País, la tiene Romero Deschamps", acusó Chávez González.



En Chiapas, trabajadores de la Sección 48 solo pueden votar por el candidato único Ricardo Hernández García, quien busca reelección y es cercano al líder nacional Romero Deschamps.







José Alfredo Sifuentes Milla, un trabajador petrolero, contó que los agremiados disidentes pidieron mantener el proceso en paz.



"Algunos se les dijo que primero fueran a emitir su voto y luego a trabajar, los representantes de casillas tienen una lista de quienes asisten y quiénes no", aseguró.



Siete aspirantes a candidatos para encabezar la sección 48 no se registraron por un acuerdo, pero exhortaron a la base a no votar por Hernández.