Simpatizantes de Morena minimizan marcha en Defensa al INE

Después de que concluyera la marcha #YoDefiendoAlINE de este domingo 13 de noviembre, comenzaron las reacciones en redes sociales que de quienes están a favor de la Reforma Electoral que envió hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

Entre ellas, la del caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón”, quien en su cuenta de Twitter, solo se limitó a escribir que “más que marchar, la oposición se marchita”.

Por su parte, el actor y ex legislador constituyente, Damián Alcázar, señaló con ironía que este domingo marcharon políticos, contrario a lo que sucedía antes que “marchaba el pueblo”.

Para el simpatizante de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador – quien por cierto lo ha calificado como “el mejor actor mexicano” - los organizadores y los participantes, caminaron por avenida Reforma partiendo del Ángel de la Independencia para llegar al Monumento a la Revolución, porque quieren que siga habiendo altos sueldos para legisladores y para el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Los que marchan hoy quieren que siga habiendo muchos senadores, diputados, regidurías, altos sueldos y que a los partidos políticos y al INE se les sigan entregando miles de millones de pesos.

Que ironía: Antes marchaba el pueblo, hoy marchan los políticos”, escribió.

Damián Alcázar ha manifestado abiertamente su apoyo al presidente López Obrador y en repetidas ocasiones ha dicho que es por ser “honesto, honrado y director y por no andarse sobre las ramas”, sobre todo, porque a “los olvidados les ha dado la posibilidad de comer”.

Los que defendieron la marcha

En tanto, personajes de la política mexicana como la diputada panista, Margarita Zavala, expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe descalificar a sus gobernantes y calificó de “cruel” que su gobierno persiga y señale a quienes piensan distinto.

“Ha sido cruel con nosotros y un persecutor de quienes pensamos distinto. Este país cuenta con hombres y mujeres que han dado su vida para que tengamos las instituciones que hoy nos la quieren quitar y no nos vamos a dejar. Son instituciones para todos, este el pueblo de México que está saliendo a marchar por la democracia y la libertad”, indicó a La Verdad.

Incluso, señaló que los legisladores de Morena no gozan de esa libertad, “no pueden expresarse o les da miedo, por ir en contra; por eso es esta marcha de la libertades. Esta generación de jóvenes que salen a marchar no es más que la esperanza de nuestro país”.

Por su parte, el ex senador del PRD, Jesús Ortega Martínez, señaló que esta marcha es por la defensa por la democracia y para que las libertades prevalezcan, “porque la militarización está cancelando las libertades y no solo la libertad de votar con libertad, sino la libertad de expresar nuestro pensamiento”.

Indicó que para el presidente López Obrador es traidor aquel que no coincide con él, lo que no debe permitirse, por ello hoy a los ciudadanos “nos une la defensa de la democracia”.

En esta marcha también estuvieron presentes los diputados locales del blanquiazul, Héctor Barrera y Ricardo Rubio, quienes bajo la consigna de “el INE no se toca” aseguraron que van a defender a este organismo electoral “cueste lo que cueste”.

“Estamos aquí defendiendo la democracia que tanto ha costado al país y no podemos permitir que un ocurrente la destruya. Destruir a las instituciones, la autonomía y a nuestro país es irracional. No lo vamos a permitir”, expresaron.

El coordinador de la bancada panista de Acción Nacional en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, hizo un llamado a los mexicanos a defender la democracia del país. “Estamos aquí para defender al país y para defender al INE, es necesario que este gobierno respete la autonomía de la institución, ya basta de intentar controlarlo para beneficio del partido en poder, esta marcha es a favor de nuestra democracia”.

“No es como dice el presidente, no estamos defendiendo a una persona, estamos defendiendo a un organismo que le quieren quitar su autonomía y la alternancia, y que no solo fue bueno cuando ganó López Obrador, que entiendan que no cederemos ante los caprichos de un solo hombre”.

En tanto, la maestra Elba Esther Gordillo dio a conocer su participación en la marcha contra la Reforma Electoral, a través de su cuenta de Twitter, ya que está a favor de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ya estamos aquí listos para marchar en favor de la autonomía del @INEMexico. Con ello al derecho a la democracia y la pluralidad. ¡Ni un paso atrás! #marchaINE #YoDefiendoAlINE #MarchaPorLaDemocracia”, escribió.

No hubo reacciones oficialistas

Minimizan marcha en Defensa al INE

Cabe destacar que hasta este corte informativo, después de la marcha a favor del INE y en contra de la Reforma Electoral, replicada en más de 26 ciudades del país, no hubo reacciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni de ningún secretario de Estado, funcionario o algún integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

